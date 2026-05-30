Svi pričaju o bizarnom odgovoru Carla Ancelottija na pitanje o Neymaru

Carla Ancelottija i reprezentaciju Brazila očekuje pripremna utakmica za nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Paname, a dan uoči te utakmice, u suboru, Carlo je na konferenciji za medije najviše je odgovarao na pitanja o ozljedama u svojoj ekipi. Novinare je najviše zanimalo kakva je situacija s Neymarom.

Neymar je pozvan za ovogodišnji Mundijal, no zbog ozljede lista desne noge morat će mirovati dva do tri tjedna te će propustiti prijateljske utakmice protiv Paname i Egipta, a vjerojatno i dvoboj 1. kola skupine C na Svjetskom prvenstvu u kojem će Brazil 13. lipnja igrati protiv Maroka.

"Prije poziva primili smo izvještaj od Santosa u kojem se navodi da igrač ima manji problem. Pozvan je jer je odbor smatrao da zaslužuje biti pozvan. Mislimo da će se oporaviti i biti spreman što je prije moguće. Dobro radi, uzbuđen je. Mislimo da može biti spreman za prvu utakmicu ili možda za drugu", rekao je Ancelotti o Neymaru.

Kasnije je dobio pitanje bi li zvao Neymara da je znao da je teže ozlijeđen.

"Da moj djed ima kotače, on bi bio automobil", ispalio je Ancelotti i nasmijao cijelu dvoranu.

Podsjetimo, uvrštavanje 34-godišnjeg Neymara na popis putnika na SP već je ranije bilo kontroverzno jer nije igrao za Selecao od 2023. godine.

Brazilci otvaraju SP 13. lipnja protiv Maroka, šest dana kasnije slijedi ogled protiv Haitija, te 24. lipnja protiv Škotske.

Standings provided by Sofascore