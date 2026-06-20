Thompsonova supruga dala do znanja što misli o Nini Badrić: Evo što joj je javno poručila

Iako se godinama držala podalje od medija i javnosti, supruga pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), Sandra Perković, u posljednje je vrijeme sve aktivnija na društvenim mrežama. Sa svojim pratiteljima ondje dijeli isječke iz svakodnevice, sadržaj duboko prožet vjerom, koja, kako je i ranije isticala, zauzima važno mjesto u njezinu životu, a ponekad se dotakne i neke osobe iz javnog života.

Tako je u sklopu svoje najnovije objave na Facebooku jasno dala do znanja što misli o pjevačici Nini Badrić (53) koja je ovih dana objavila novu intimnu baladu pod nazivom "Čuvam njen dom".

Naime, Sandra je na spomenutoj društvenoj mreži podijelila Nininu pjesmu uz riječi: "Volim Ninu, pjesma je top!".

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Hvalila ju i ranije

Inače, ovo nije prvi put da Thompsonova supruga javno hvali našu poznatu pjevačicu. Prije godinu dana Sandra je na svom Facebook profilu podijelila impresije o nastupu Nine Badrić na Melodijama Jadrana, ne skrivajući oduševljenje izvedbom kojom je pjevačica otvorila glazbeni festival.

"Sinoć sam imala priliku slušati Ninu Badrić uživo, pjesme njene su baš za dušu. Žena mi je oduvijek lijepa, možda i najljepša na estradi, ali što mi je bila iskrena, simpatična, slatka i duhovita. Baš me oduševila. Intiman koncert u predivnoj galeriji Meštrović, meni jedan od ljepših provoda. Još je i otpjevala ovu meni dragu pjesmu... baš likarija", poručila je Perković tada uz videosnimku nastupa.