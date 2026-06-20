Drama kod Opatije: Strankinja (37) nije davala znakove života, oživjeli je dvojica policajaca

Dvojica policajaca iz Ivanić-Grada i Daruvara spasili su u petak navečer život državljanki Indije u Medveji pokraj Opatije, pružajući joj prvu pomoć dok nije davala znakove života, izvijestila je primorsko-goranska policija u subotu.

Dvojica policajaca iz PU zagrebačke i PU bjelovarsko-bilogorske, koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u Policijskoj postaji Opatija, tijekom obavljanja redovnih zadaća, pritekli su u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja nije davala znakove života.

Kako navodi primorsko-goranska policija, bez oklijevanja su preuzeli pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći.

Po dolasku na mjesto događaja djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli su daljnje zbrinjavanje te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje, izvijestila je policija.

