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Drama kod Opatije: Strankinja (37) nije davala znakove života, oživjeli je dvojica policajaca

Drama kod Opatije: Strankinja (37) nije davala znakove života, oživjeli je dvojica policajaca
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Foto: Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Državljanka Indije (37) prevezena je u KBC Rijeka na daljnje liječenje

20.6.2026.
13:27
Hina
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Dvojica policajaca iz Ivanić-Grada i Daruvara spasili su u petak navečer život državljanki Indije u Medveji pokraj Opatije, pružajući joj prvu pomoć dok nije davala znakove života, izvijestila je primorsko-goranska policija u subotu. 

Dvojica policajaca iz PU zagrebačke i PU bjelovarsko-bilogorske, koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u Policijskoj postaji Opatija, tijekom obavljanja redovnih zadaća, pritekli su u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja nije davala znakove života.

Kako navodi primorsko-goranska policija, bez oklijevanja su preuzeli pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći.

Po dolasku na mjesto događaja djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli su daljnje zbrinjavanje te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje, izvijestila je policija.

IndijkaPolicijaOpatija
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