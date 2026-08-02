Miloševićeva desna ruka i čuvarica ciparskih milijuna: Tko je žena koja je znala previše?

Borka Vučić bila je jedna od najintrigantnijih osoba političkog i financijskog života Srbije tijekom posljednjih desetljeća 20. stoljeća, piše Kurir.rs.

Njezino se ime godinama povezivalo s najvišim državnim strukturama, bankarskim sustavom, ali i brojnim kontroverzama koje su obilježile razdoblje sankcija i međunarodne izolacije tadašnje Savezne Republike Jugoslavije.

Mnogi su govorila da su, kada je poginula 1. kolovoza 2009. godine u prometnoj nesreći na autocesti između Batočine i Lapova, s njom zauvijek nestale i brojne tajne.

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Poginula je u 83. godini života, u trenutku dok je bila zastupnica u Skupštini Srbije i jedna od neprepoznatljivijih političkih figura iz vremena vlasti Slobodana Miloševića.

Vijest o smrti odjeknula je u javnosti, ne samo zbog njezine političke karijere, već i zbog brojnih priča koje su godinama kružile o njezinoj ulozi u financijskom sustavu tijekom devedesetih. Mnogi su vjerovali da je upravo ona bila jedna od rijetkih osoba koja je znala gotove sve o financijskim tokovima države u vrijeme sankcija, ratova i međunarodne izolacije.

Ciparski misterij

U javnosti se često ponavljala tvrdnja da je sa sobom u grob odnijela i mnoge tajne povezane s Miloševićevim režimom. Neki su vjerovali da bi njezina eventualna svjedočenja mogla rasvijetliti brojne financijske operacije koje su ostale nedovoljno objašnjene.

Jedna od najpoznatijih priča povezanih s njezinim imenom je takozvani "ciparski misterij". Tijekom devedesetih godina, kada je Jugoslavija bila pod međunarodnim sankcijama, u javnosti su se pojavile tvrdnje da su goleme količine novca iz zemlje prebacivane u inozemstvo, osobito na Cipar.

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Prema tim navodima, milijuni dolara navodno su iznošeni iz zemlje u gotovini i prebacivani na bankovne račune u ciparskim bankama. Iako su te priče godinama bile predmet medijskih napisa, političkih rasprava i pokušaja istraga, mnogi detalji nikada nisu do kraja razjašnjeni.

Upravo zbog toga se njezino ime često spominjalo kao ključno u toj financijskoj mreži. Kao dugogodišnja bankarica i direktorica banke koja je imala svoje predstavništvo na Cipru, smatrana je osobom koja je imala uvid u složene financijske operacije tog vremena.

Desna ruka Slobodana Miloševića

U političkim i novinarskim krugovima često se govorilo da je Vučić bila jedna od najbližih suradnica Slobodana Miloševića kada je riječ o financijskim pitanjima. Njezina reputacija iskusne bankarice i ekonomistice učinila ju je važnim dijelom sustava koji je upravljao državnim financijama.

Prema pojedinim navodima, imala je kontakte s međunarodnim bankarskim krugovima i financijskim institucijama, a njezina stručnost često je isticana i izvan granica Jugoslavije. U nekim medijskim tekstovima čak se navodilo da je njezina sposobnost pregovaranja i razumijevanja financijskih tokova bila toliko velika da je mogla impresionirati i najmoćnije ljude svjetskog biznisa, uključujući obitelj Davida Rockefellera.

Foto: Screenshot/youtube

Iako su mnoge od tih priča ostale na razini spekulacija ili političkih interpretacija, činjenica je da je u tom razdoblju imala velik utjecaj u financijskim krugovima zemlje.

Uspon u bankarskom sustavu

Rođena je 1926. godine u selu Komirić na zapadu Srbije. U Drugom svjetskom ratu pridružila se partizanskom pokretu, gdje je radila kao bolničarka.

Nakon rata završila je Pravni fakultet u Beogradu, a vrlo brzo se usmjerila prema ekonomiji i bankarstvu. Znanje je usavršavala i u inozemstvu - SAD-u, Engleskoj, Nizozemskoj.

Počela je raditi u Privrednoj banci Srbije, koja je kasnije postala poznata kao Beobanka. Tamo je napredovala do najviših funkcija i postala jedna od najutjecajnijih osoba u bankarstvom sustavu. Posebno važnu ulogu imala je u radu banke na međunarodnom tržištu, uključujući i poslovanje na Cipru koji je tada bio financijski centar za brojne tvrtke i banke iz istočne Europe.

Misteriozna smrt?

Vučić je poginula u nesreći nakon što se Škoda više puta prevrnula, prešla preko zaštitne ograde na suprotnu stranu i zapalila se. Kao i drugi putnici ispala je iz vozila te poginula. U nesreći je stradala i vozačeva teta, dok su vozač i njezina prijateljica Verica Milaković zadobili ozljede.

Milaković je kasnije izrazila sumnju u službenu verziju i istaknula da je vrlo moguće da je nesreća unaprijed režirana.

"Sve više sumnjam u službenu verziju zbog stvari koje sam čula od nekih upućenih ljudi jer se i prije pogibije pričalo da će Borka poginuti zbog toga što puno zna o iznošenju novca na Cipar. Prvo, vozač je vozio isključivo lijevom stranom, kao da mu je djed ostavio tu traku u nasljeđe. Bilo je jako toplo, asfalt se otopio, a automobil je izletio i udario u bankinu. On je uporno tvrdio da je nešto puklo, ali nije ništa", rekla je Milaković jednom prilikom.