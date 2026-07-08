Vučića iz takta izbacile Milanovićeve izjave: 'Glupe i budalaste primjedbe'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u srijedu "budalastim" nazvao izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je upozorio NATO na naoružavanje Srbije i da će Hrvatska nešto u vezi s tim morati poduzeti.

Milanović, koji je u Ankari sudjelovao na samitu NATO-a, rekao je ranije u srijedu da je saveznicima ukazao na "čudnu politiku naoružavanja" Beograda.

"Što će ti to, zašto to nabavljaš, koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti”, izjavio je Milanović novinarima i dodao da će se Hrvatska morati tome suprotstaviti tako da se opremi sličnim oružjem.

'Neću dopustiti da Zagreb vidi Srbiju na koljenima'

Na "glupe, budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske" neću odgovarati na nepristojan način, rekao je Vučić javnoj televiziji RTS. Dodao je da poštuje Hrvatsku koja ima snažnu vojsku i članica je NATO-a, ali da Srbija želi sama određivati svoju sudbinu.

"Moramo biti vrlo jaki i snažni, jer vidite što se sve događa nezavisnim i slobodnim zemljama diljem svijeta", rekao je Vučić. Srbija "nikome više neće biti plijen".

Komentirajući to što se osam članica Europske unije, uključujući Hrvatsku, protivi otvaranju novoga kruga pristupnih pregovora sa Srbijom, Vučić je rekao da tu nema ništa novoga. Dodao je da neće dopustiti da Zagreb "Srbiju vidi na koljenima". "Oni vole slabu, siromašnu i poniženu Srbiju. Dok sam predsjednik Srbije ili dok sam bilo što u Srbiji to neće biti slučaj", naglasio je Vučić.