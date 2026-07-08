Milanović se obraća medijima u Ankari: 'Trump nastupa kao trgovac oružja'

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Ankari na NATO samitu. Uz predsjednika, u Turskoj su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid.

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"U ovom formatu najiskreniji je bio Donald Trump, on ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i tom smislu zastupa interese.", rekao je Milanović.

"Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, a sad se nadam da je došlo lijepo i sunčano razdoblje u kojem ćemo mi brati benefite, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti", rekao je Milanović.

Rekao je da je opasna ideja o zapadom prisutstvu u Ukrajini. "Ja sam spomenuo, jer sam morao, to mi je dužnost, ono što zadnje vrijeme izvodi Srbija s naoružavanjem, kupovinom raznih sustava - zatražio sam kao saveznik, apelirao - jer mi imamo obaveze koje ispunjavamo - što će ti to? Zašto to nabavljaš? Oni imaju i izraelske raketne sustave koji dobacuju do nekoliko stotina kilometara. Ima toga još. Mi ćemo se svakako morati kao država tome suprotstaviti, a to je sve moglo biti izbjegnuto. O tome NATO mora nešto znati i o tome mora razgovarati, a moja dužnost je da to otvorim", rekao je Milanović.

Istaknuo je da se slabo govori o diplomaciji kada je u pitanju rat u Ukrajini. "Mi moramo voditi računa o tome da Rusija ima ogroman nuklearni potencijal. Srećom, i s ove strane postoji nešto i bez Amerikanaca, ne vjerujem da Rusima može pasti na pamet da se usude taknuti u europsko", rekao je predsjednik.

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