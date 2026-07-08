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'KRŠE PRIMIRJE' /

Rutte podržao američki napad na Iran: 'Mislim da je to bilo apsolutno nužno'

Rutte podržao američki napad na Iran: 'Mislim da je to bilo apsolutno nužno'
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U međuvremenu je Kuvajt bio izložen napadu, dok su se u Bahreinu u srijedu ujutro oglasile sirene za zračnu opasnost, nakon što su iranski mediji izvijestili da je iranska vojska najavila odgovor na američke napade

8.7.2026.
8:34
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte podržao je noćašnje američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu, izvedene kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Hormuški tjesnac.

"Mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer postoji primirje, a Iran ga očito krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove", rekao je Rutte u srijedu u Ankari, na marginama summita Saveza.

"Potpuno je ključno da Sjedinjene Države odlučno odgovore“, dodao je uoči konzultacija čelnika 32 članice NATO-a, među kojima je i američki predsjednik Donald Trump.

U međuvremenu je Kuvajt bio izložen napadu, dok su se u Bahreinu u srijedu ujutro oglasile sirene za zračnu opasnost, nakon što su iranski mediji izvijestili da je iranska vojska najavila odgovor na američke napade.

Mark RutteNatoIran
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