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POSLJEDNJI POZDRAV /

Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'

Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Danas nas je napustila jedna od najprepoznatljivijih žena Hrvatske, Vedrana Rudan, a na društvenim mrežama reagirale su i broje osobe iz javnog života

18.8.2026.
12:09
Hot.hr
Goran Kovacic/PIXSELL
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Hrvatska i regionalna kulturna scena ostale su bez jednog od najbritkijih, najbeskompromisnijih i najprepoznatljivijih glasova. Nakon duge i teške borbe s rijetkim i agresivnim karcinomom žučnih kanala, u 77. godini života preminula je književnica, novinarka i društvena kritičarka Vedrana Rudan. Njezin odlazak izazvao je val emotivnih reakcija i dirljivih poruka kolega, javnih osoba i obožavatelja diljem regije. 

Među prvima koja se od legendarne spisateljice oprostila na društvenim mrežama bila je pjevačica i voditeljica Ida Prester (47). U svojoj je objavi istaknula snagu, autentičnost i neumoljivost po kojoj je Rudan bila poznata. 'Draga Vedrana. Rijetko hrabra i moćna žena. Nitko je nije mogao dobiti u verbalnom okršaju, baš nitko. Političari, TV voditelji, intelektualci, poduzetnici, komičari... svi su strepili od njezinog britkog uma', napisala je Prester. Nakon dirljive poruke Ida je i podijelila dijelove njezinih zadnjih kolumni.

Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
Foto: Instagram

Vijest o smrti odjeknula je i među brojnim drugim domaćim estradnim i javnim licima. Od Vedrane se na društvenim mrežama oprostila i Danijela Dvornik (59), s kojom je Vedrana dijelila bliskost u otvorenom progovaranju o ženskim temama, stavovima i društvenim tabuima. Posljednje pozdrave uputile su i Nina Badrić i Meri Banovac koje su podijelile dijelić Vedraninog intervjua te glazbenica Iva Ajduković.

Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
Foto: Instagram
Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
Foto: Instagram
Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
Foto: Instagram
Brojne Hrvatice opraštaju se od preminule književnice i kolumnistice: 'Hvala ti, Vedrana, za sve'
Foto: Instagram

Podsjetimo, Vedrana Rudan se borila s rakom žučnih kanalića o kojem je i pisala u svojim blogu, a preminula je u 77. godini života, a iza sebe je ostavila bogat književni opus i desetljeća javnog djelovanja u kojima je bez zadrške govorila o temama o kojima su drugi često šutjeli.

Nina BadrićVedrana RudanDanijela DvornikMeri GoldašićSmrtOproštaj
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