Velika noć na Maksimiru: Boysi otkrili plan za utakmicu s Vikingom

Dinamo od 21 sat na Maksimiru protiv Vikinga igra prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Uzvrat je iduće srijede u Norveškoj, a pobjednik dvoboja izborit će mjesto u ligaškoj fazi i osigurati najmanje 30 milijuna eura od UEFA-e. Poraženi seli u Europsku ligu, gdje ga čeka najmanje 11 milijuna eura.

Večerašnji susret bit će poseban i za Bad Blue Boyse, koji slave 40 godina postojanja. Uoči utakmice poslali su jasnu poruku navijačima i otkrili plan za veliku koreografiju.

Od navijača traže da na Sjeveru budu najkasnije u 20:30 kako bi sve bilo spremno za početak susreta i koreografiju.

„Pred nama je velika noć na Maksimiru! Dinamo se bori za ulazak u Ligu prvaka, a za to je neophodno da Sjever bude u svom najboljem izdanju“, poručili su Boysi, uz poziv navijačima da prate upute s razglasa i pruže momčadi maksimalnu podršku.

„Našim igračima treba najbolja moguća podrška i energija kojom ćemo ih nositi do što boljeg rezultata uoči uzvrata u Norveškoj. Dinamo nek svud odjekuje!“