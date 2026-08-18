Stigli novi rezultati analize vode na 22 mjesta u Lici

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je rezultate nove analize vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije.

Rezultati pokazuju da u analiziranim uzorcima nisu utvrđeni PFAS spojevi, dok je u jednom uzorku pronađena povišena koncentracija olova.

Uzorkovanje je provedeno 13. kolovoza 2026. godine. Uzeta su 22 uzorka vode na slavinama u objektima, odnosno na mjestima potrošnje, te još jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu.

U uzorcima nema PFAS spojeva

HZJZ navodi da koncentracije analiziranih PFAS spojeva u svim uzorcima nisu utvrđene, odnosno bile su ispod granice kvantifikacije od 0,0015 mikrograma po litri za pojedini spoj.

Od 22 uzorka uzeta na mjestima potrošnje, 21 je ocijenjen kao sukladan, jer su utvrđene vrijednosti bile ispod maksimalno dopuštenih koncentracija propisanih pravilnikom za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji.

Samo je jedan uzorak ocijenjen kao nesukladan.

U jednom privatnom objektu pronađeno povišeno olovo

Povišena koncentracija olova utvrđena je u uzorku uzetom na slavini u privatnom objektu.

Prema HZJZ-u, nalazi ne upućuju na problem s vodom koju distribuira javni isporučitelj. U vodi koja se distribuira s crpilišta Mrđenovac, Tonkovića vrilo i zahvata Hrmotine nisu utvrđene povišene koncentracije olova.

Povišeno olovo nije pronađeno ni na drugim slavinama u javnim i privatnim objektima koji su bili obuhvaćeni monitoringom unutar istih zona opskrbe.

Rezultati stoga upućuju na problem u kućnoj vodoopskrbnoj mreži, odnosno internim instalacijama privatnog objekta.

Problem mogu biti cijevi, ventili i slavine

Kućna vodoopskrbna mreža obuhvaća sve cijevi, opremu i naprave koje se nalaze između službenog mjesta isporuke, odnosno priključka, i slavine.

Javni isporučitelj odgovoran je za zdravstveno ispravnu vodu do priključka, dok nakon priključka odnosno vodomjera odgovornost za kvalitetu vode preuzimaju vlasnici objekata, stanari i upravitelji.

Olovo i drugi metali poput nikla, bakra, antimona, kadmija, kroma i željeza mogu se otpustiti iz materijala koji dolaze u dodir s vodom. To uključuje cijevi, spojnice, ventile, slavine i druge dijelove kućne instalacije.

Rizik može biti veći kada voda duže vrijeme stoji u instalacijama, primjerice tijekom nekoliko dana ili tjedana bez korištenja slavine.

Preporučuje se ispiranje kućne mreže

Građanima kod kojih se eventualno utvrde povišene koncentracije olova preporučuje se redovito ispiranje kućne vodoopskrbne mreže, osobito nakon duljeg nekorištenja, primjerice nakon vikenda ili godišnjeg odmora.

Nakon što se ponovno uspostavi redovito korištenje spornih slavina, predviđeno je novo uzorkovanje vode.