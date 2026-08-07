Strah se širi Gospićem: 'To je ušlo u tlo i na neki će način doći do nas'

Teški metali i kemikalije pronađeni su na lokaciji ilegalnog odlagališta u Gospiću. Ono o čemu se mjesecima govorilo sada je potvrđeno nalazom koji je objavio USKOK, prema kojem je ondje odložen ekotoksičan otpad. Za nepropisno odlaganje otpada osumnjičen je bračni par Šincek.

"Normalno da sam zabrinut, zabrinuti smo svi, slutili smo svi kako je krenulo s ovom aferom", rekao je Marijan Pavletić iz Gospića.

Zabrinuta je i Željka Šikić. "To je sad ušlo u tlo, ušlo je u našu lijepu prirodu i tko god konzumira bilo životinje ili uzgajamo biljke, to će na neki način doći do nas", kazala je.

Uništena vegetacija na 18 tisuća četvornih metara

Nizvodno od odlagališta pronađena je dvostruko viša koncentracija PFAS spojeva, odnosno takozvanih vječnih kemikalija, koje se u okolišu mogu zadržati desetljećima. Na gotovo 18 tisuća četvornih metara vegetacija je trajno uništena.

Predstavnik inicijative "Gospić je naš dom" Vjeko Bušić poručio je da su nalazi potvrdili upozorenja građana i inicijativa.

"Danas dolazimo do treće razine odgovornosti da svi oni koji su tvrdili da Gospić nije hitan slučaj, da ovdje nema ugroze za zdravlje i okoliš i da građani i građanske inicijative rade nepotrebnu paniku, pokazalo se da je već sada došlo do velikog onečišćenja, do velike ugroze", rekao je Bušić.

Da nalaz nije dobar, još je prije tri dana u RTL-u Danas rekao glavni državni odvjetnik. U opsežnom vještačenju na više od 350 stranica, koje je po nalogu USKOK-a izradio zagrebački Geotehnički fakultet, zaključeno je da otpad predstavlja trajni izvor opasnosti.

"Otpad predstavlja trajni izvor opasnosti i značajan rizik za okoliš i zdravlje ljudi, pri čemu postoji realna i očekivana mogućnost daljnjeg širenja štete u slučaju neprovođenja sanacijskih mjera", stoji u izvješću USKOK-a.

Milinović uvjerava da je voda za piće sigurna

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pokušao je umiriti građane, istaknuvši da štetni spojevi nisu pronađeni uzvodno.

"Ono što je dobro, nisu utvrđeni štetni spojevi uzvodno, što znači, a o tome sam govorio, da Gospićani piju čistu vodu. Nisu utvrđene koncentracije određenih štetnih spojeva, međutim izvješće kaže da to nije utjecalo na zdravlje ljudi jer se ta voda ne upotrebljava ni u javnom vodovodu, ni za piće", rekao je Milinović.

Na ozbiljnost situacije mjesecima upozorava i Most. Zvonimir Troskot poručio je da je riječ o pitanju nacionalne sigurnosti.

"Mi smo cijelo vrijeme govorili da se ne radi o političkom pitanju nego o pitanju nacionalne sigurnosti Hrvatske jer je Lika srce Hrvatske gdje je ugrožena ne samo voda nego i životi ljudi. 1.8. smo najavili kaznene prijave gdje će biti obuhvaćeni svi akteri koji su sudjelovali u tome", rekao je Troskot.

Obrana Šinceka odbacuje zaključke

Za nepropisno odlaganje 37 tisuća tona medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija osumnjičeni su Josip i Monika Šincek.

"Kad bude završilo, onda se javite. Imamo puno toga za reći", kratko je poručio Šincek.

Njihova obrana tvrdi da rezultati vještačenja, koja još nisu dovršena niti su prošla sudsku ocjenu, ne mogu biti predstavljeni javnosti kao konačni dokazi.

"Istodobno, dok USKOK poziva na tajnost istrage, u javnost selektivno iznosi sadržaj dokaznih radnji koje još nisu završene. Takvo postupanje ozbiljno narušava presumpciju nedužnosti i pravo okrivljenika na pošteno suđenje", poručio je odvjetnik Josipa Šinceka Petar Car.

Građane koji žive u blizini odlagališta najviše zanima kada će problem biti riješen.

"Do kad tako? Zaraženo je sve", rekao je Pavletić.

"Izuzetno me strah za zdravlje i za moju djecu i moje osobno jer mislim da nitko od nas ni u Lici ni u Hrvatskoj ovo nije zaslužio", kazala je Šikić.

Sanaciju najavljuju u tri faze

Iz Ministarstva zaštite okoliša upućuju na Fond za zaštitu okoliša, iz kojeg ponavljaju da će se sanacija otpada provoditi u tri faze.

"Trenutno radimo na iznalaženju tehničko-tehnoloških opcija kako bismo odabrali onu najpogodniju i kako bismo taj otpad uklonili čim prije s ove lokacije. Razmatramo postupke javnih nabava kako bi cijeli proces bio ubrzan, a sve skupa ćemo predstaviti zainteresiranoj javnosti do kraja rujna", rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.

Bušić smatra da više nema vremena za raspravu o modelu sanacije.

"Vlada treba donijeti odluku o hitnoj sanaciji, više ne raspravljati s građanima koji će to biti model", poručio je.

Građani strahuju da bi se sa sanacijom moglo odugovlačiti, što bi, upozoravaju, moglo imati velike i teške posljedice za stanovnike cijelog tog područja.