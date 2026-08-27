Moćnog bankara pitali za Epsteinovu Snjeguljicu, on odgovarao na neugodna pitanja o seksu

Bivši izvršni direktor banke JPMorgan Chase, Jes Staley, priznao je pred američkim zastupnicima da je Jeffreyu Epsteinu dijelio povjerljive podatke, pokazuje transkript Odbora za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa.

Staley je svjedočio pred odborom donjeg doma Kongresa u srpnju u sklopu istrage o Epsteinu i njegovoj partnerici Ghislaine Maxwell. Transkripti sa saslušanja 69-godišnjeg bankara objavljeni su u srijedu, piše Reuters.

Staley je priznao da je seksualnom prijestupniku povezanom s političkom, akademskom i financijskom elitom odao informacije o komunikaciji banke sa Sustavom federalnih rezervi (FED), američkom središnjom bankom, tijekom financijske krize 2008. godine.

Tvrdio kako je vjerovao da ima ovlasti dijeliti informacije kada to smatra prikladnim. Ostao je pri tvrdnji da je s Epsteinom imao blizak profesionalni odnos, ali da nije bio upoznat s njegovim zločinima, piše Reuters.

Priznao je da je obavijestio Epsteina o zabrinutosti banke zbog njegovih velikih podizanja gotovine te da je označen kao klijent visokog rizika.

Intimni susret s asistenticom

Staley je detaljno opisao i svoj "intimni susret" s Epsteinovom asistenticom za koju je rekao da su se upoznali u Epsteinovoj kući, piše New York Post.

"Sastali smo se i počeli razgovarati, a to je postalo koketno. I upoznali smo se i imali jedan intiman susret", rekao je, inzistirajući na tome da je žena - za koju je ustvrdio da je bila u "dvadesetim ili tridesetim" godinama - pristala na susret te da ga nije namjestio Epstein.

Opisao je da ga je žena pozvala u svoj stan na Upper East Sideu u New Yorku jednog jutra 2009. ili 2010.

"Mislim da smo razgovarali. Vjerujem da smo sjedili na njezinom kauču dok smo razgovarali. I jedna stvar je dovela do druge i imali smo intimnu vezu", svjedočio je Staley.

"Sjećam se da me je pozvala u svoju spavaću sobu", rekao je kada su ga pitali kako je znao da je susret bio uz ženin pristanak.

Staley je tvrdio da ga je žena pozvala u svoj stan "mjesecima nakon" njihovog prvog susreta u Epsteinovoj rezidenciji te da su se prije i poslije sreli i do desetak puta, ali su imali samo jedan seksualni susret - o kojem je, kako je rekao, nikada nije rekao Epsteinu. Također je rekao da ne zna je li Epstein ikada naredio ženama da imaju spolne odnose s njegovim suradnicima.

Kada ga je istražitelj obavijestio da je žena "tužila Epsteina za seksualno zlostavljanje", Staley je rekao da nema saznanja da je Epstein ikada zlostavljao svoje asistentice.

Žena u kostimu Snjeguljice

Vijeće Zastupničkog doma također je ispitivalo Staleyja o tome je li ikada vidio ženu odjevenu kao Snjeguljicu u Epsteinovoj rezidenciji ili je imao spolne odnose sa ženom u takvom kostimu.

Staley je inzistirao da se ne sjeća da je ikada vidio ženu u kostimu Snjeguljice u Epsteinovoj kući. Bio je odlučan u tome da nije imao spolne odnose sa ženom u takvoj odjeći.

Dosjei koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa pokazuju da je Staley napisao Epsteinu u srpnju 2010, između ostalog, da "pozdravi Snjeguljicu".

Tijekom Staleyjevog pojavljivanja pred odborom, transkript pokazuje da su istražitelji Staleyju dali fotografiju mlade žene u kostimu Snjeguljice koju je Epstein poslao e-poštom na redigirano ime 11. srpnja 2010.

Staley je rekao da ne zna tko je žena u kostimu i tvrdio je da se ne sjeća da je ikada vidio tu osobu s Epsteinom.

Staley je u JPMorganu proveo više od tri desetljeća, između ostalog i na čelu odjela za privatno bankarstvo i upravljanje imovinom. Od 2015. do 2021. vodio je banku Barclays.

Pred odborom Kongresa je svjedočio nakon što su "Epsteinovi dosjei" pokazali da je Staley s Epsteinom komunicirao oko 1200 puta u razdoblju između 2008. i 2012.