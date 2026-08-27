Sadrži neočekivani sastojak: Recept za piletinu s kiselim krastavcima postao je hit

Ovaj recept mnogo je više od običnog jela; on je odraz suvremenih kulinarskih navika i potreba. Činjenica da se gotovo sve priprema u jednoj posudi čini ga posebno privlačnim. Takozvana "one-pan" ili "one-pot" jela postala su globalni fenomen jer drastično štede vrijeme i smanjuju količinu posuđa za pranje.

Jelo na prvu izvuči neobično, ali savršeno spaja piletinu s rižom i kiselim krastavcima. Recept je brzo postao predmet rasprava, ne samo zbog svoje originalnosti, već i zbog pametne upotrebe sastojka.

Recept: Piletina s kiselim krastavcima i rižom iz jedne tave

Sastojci:

4 komada pilećih zabataka (bez kostiju i kože)

2 žlice maslinovog ulja

Sol i svježe mljeveni crni papar

1 glavica luka, sitno nasjeckana

2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

1 ½ šalica riže dugog zrna

2 šalice pilećeg temeljca

1 šalica tekućine od kiselih krastavaca (rasol)

½ šalice nasjeckanih kiselih krastavaca

Za umak od jogurta i kopra:

1 šalica grčkog jogurta

2 žlice svježe nasjeckanog kopra

2 žlice tekućine od kiselih krastavaca

Prstohvat soli i papra

Priprema korak po korak:

Pripremite piletinu: Piletinu osušite papirnatim ručnicima te je obilno začinite solju i paprom s obje strane. Pecite piletinu: U velikoj tavi od lijevanog željeza ili drugoj dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Pecite piletinu 3-4 minute sa svake strane, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Izvadite piletinu iz tave i stavite je sa strane. Dinstajte luk i češnjak: U istu tavu dodajte nasjeckani luk i dinstajte ga 3-4 minute dok ne omekša. Dodajte češnjak i dinstajte još minutu dok ne zamiriše. Deglazirajte tavu: Ulijte tekućinu od kiselih krastavaca u tavu i drvenom kuhačom ostružite sve zapečene komadiće s dna. To je ključ bogatog okusa. Dodajte rižu i tekućinu: U tavu dodajte rižu i kratko je tostirajte, oko minutu. Zatim ulijte pileći temeljac i dodajte nasjeckane kisele krastavce. Dobro promiješajte i pustite da zavrije. Kuhajte sve zajedno: Vratite piletinu u tavu, smjestite je na rižu. Smanjite vatru, poklopite tavu i kuhajte 20-25 minuta, ili dok riža ne upije svu tekućinu i piletina ne bude potpuno kuhana. Pripremite umak: Dok se jelo kuha, u maloj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, nasjeckani kopar, tekućinu od kiselih krastavaca, sol i papar. Dobro sjedinite. Poslužite: Kada je jelo gotovo, ostavite ga poklopljeno nekoliko minuta da odmori. Poslužite toplo uz žlicu osvježavajućeg umaka od jogurta.

Iznenađujući dodatak za umak

No, ono što je izazvalo najviše pozitivnih komentara i pažnje jest pametno iskorištavanje tekućine iz staklenke kiselih krastavaca. Umjesto da je bacite, koristite je za deglaziranje tave nakon pečenja piletine. Taj jednostavan potez otapa sve slasne, zapečene komadiće s dna posude i pretvara ih u temelj bogatog umaka. Ta tekućina iznenađujuće je svestran dodatak u kuhinji. Mnogi profesionalni kuhari znaju da se može koristiti kao zamjena za ocat u salatnim preljevima, za mariniranje mesa ili, kao što je ovdje prikazano, za oplemenjivanje okusa kuhanoj riži.

Kiseljenje hrane je tehnika stara tisućama godina, korištena za očuvanje namirnica davno prije pojave hladnjaka. Popularne legende čak kažu da je Kleopatra jela kisele krastavce kao dio svog režima ljepote, dok ih je Julije Cezar navodno davao svojim vojnicima kako bi im osigurao snagu.

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