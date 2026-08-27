Šefica francuskih obavještajaca: 'Očekujte napade na našem tlu. Sve je to dio početka rata'

Francuska bi trebala očekivati ​​još nasilnih napada na svom tlu kako se hibridno ratovanje i strano uplitanje intenziviraju diljem Europe, izjavile su u srijedu francuske sigurnosne službe, prenosi Politico.

Céline Berthon, glavna direktorica DGSI-a, istaknula je da ovomjesečno otkriće eksplozivne naprave u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u njemačkoj zračnoj luci Leipzig "služi kao upozorenje da moramo razmotriti mogućnost izravnih, nasilnijih neprijateljskih akcija na našem nacionalnom tlu".

Berthon je to istaknula na La Refu, visokoprofiliranom okupljanju poslovnih lidera u Parizu.

Zračna luka Leipzig ključno je logističko središte za prijevoz vojne opreme u Ukrajinu.

'Dio početka rata koji nije fizički'

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je izjavio da vlada "intenzivno radi" na utvrđivanju tko stoji iza neuspjelog napada, koji još nije nikome pripisan.

Berthon nije spomenula Rusiju u svojim komentarima o Leipzigu, ali je ranije u svom govoru rekla da je "učvršćivanje ruskog stava glavni element [zabrinjavanja]."

"Od 2022. godine svjedočili smo dramatičnom i značajnom porastu broja slučajeva miješanja u naš nacionalni teritorij“, rekla je, referirajući se na visokoprofilne simbolične napade poput iscrtavanja Davidovih zvijezda na zgradama u Parizu, kao i na kampanje dezinformiranja koje vode mreže povezane s Rusijom.

"Sve je to dio početka rata koji nije fizički rat, koji nije vojni rat, koji nije nužno javno priznat (kao usmjeren na) naše tlo, ali već uključuje napade na našu zemlju", rekla je Berthon u svom obraćanju na konferenciji poslovnog lobija Medef.