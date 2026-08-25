Pogodio ih razorni tornado koji je rušio sve pred sobom: 'Da nismo otišli, umrli bismo. Sve je zdrobljeno'

OZLIJEĐENO 39 LJUDI /

Nakon rekordnih vrućina, jug Francuske u ponedjeljak je pogodio razorni tornado. Iza sebe je ostavio desetke ozlijeđenih i ogromnu materijalnu štetu. S posljedicama nevremena bore se i u Španjolskoj, gdje su obilna kiša i tuča pretvorile ulice u bujice. Šteta će se zbrajati danima.

"Pobjegli smo, doslovno smo pobjegli. Bilo je točno iznad nas, naš instinkt za preživljavanje govorio nam je da moramo otići, inače mislim da bismo umrli. Ništa nije ostalo. Sve je zdrobljeno, uništeno", rekla je Severine iz Pomasa u Francuskoj.

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