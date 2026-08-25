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'NIŠTA NIJE NEMOGUĆE' /

Nevrijeme poharalo Europu, a Hrvati priznali da se više boje jedne druge stvari

'Tornado u Francuskoj, nevrijeme u Sloveniji. Bojite li se vi vremenskih ekstrema?'

25.8.2026.
16:58
RTL Danas
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Razorni tornado pogodio jug Francuske. Snimke siline vremena iz najpogođenijeg područja su zastrašujuće. Ozlijeđeno je najmanje 39 osoba među kojima je i trudnica na koju se urušila kuća. 

Najteže je stradalo selo Pomas u pokrajini Aude gdje je oštećeno oko 300 domova. Zbog oluje bez struje je bilo i oko 3 tisuće kućanstava, a snažna tuča zaustavila je i promet. Razornom tornadu, s vjetrovima i jačim od 120 kilometara na sat, prethodio je intenzivan i dugotrajan toplinski val. 

Jako nevrijeme pogodilo je i dijelove sjeveroistočne Španjolske, a najteže je bilo u okolici Tarragone. Snažna oluja donijela je obilnu kišu, poplave, olujne udare vjetra do 120 kilometara na sat i tuču promjera pet centimetara. Ulice su zbog nagle i obilne kiše pretvorile u rijeke, vjetar je rušio stabla, a zabilježena je i velika materijalna šteta.

Bojite li se vremenskih ekstrema?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Tornado u Francuskoj, nevrijeme u Sloveniji. Bojite li se vi vremenskih ekstrema?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Ne bojim se nikoga pa ni čudljive prirode", poručio je Željan Arneric.

"Više ništa nije nemoguće, klimatske promjene, odnosno čovjek je sve uništio. Bit će još i gore pa se s razlogom bojimo", komentirao je Gordan Delač.

"Ne bojim se vremenskih ekstrema, bojim se ekstremnih cijena u dućanu", dodao je Sandi Maltar - Brico.

"Ne treba se bojati prirode, već ljudi koji su natjerali prirodu da se brani", zaključila je Marija Kalazić Stanković.

Komentare možete i dalje ostaviti na Facebook profilu našeg portala Net.hr.

FrancuskaTornadoNevrijemeOlujašpanjolskaTema DanaPitamo Vas
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