Ovako bi izgledao Trg bana Josipa Jelačića da se ondje doveze 37 tisuća tona otpada iz Gospića

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Četiri ponude stigle su na natječaj za prvu fazu sanacije dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Dvije za zbrinjavanje neopasnog otpada u vrećama kod silosa te dvije ponude za onaj kompliciraniji dio – četiri i pol tona opasnog rasutog otpada.

No to je sve tek mali dio brijega od 37 tisuća tona otpada koji traži hitnu sanaciju.

"Mi nemamo vremena ne godinu dana, nego ni mjesec dana, nadam se da će se to ukloniti na kvalitetan način i da će ponude biti dobre", kazala je Željka Šikić iz inicijative "Gospić je naš dom".

Koliko su ponude dobre trenutačno se procjenjuje. "Uzimajući u obzir interes javnosti i žurnost, u postupku za big bag vreće predviđen je rok od šest mjeseci, a za ovaj rasuti otpad oko godinu dana plus još sve iza što se treba riješiti", tvrdi Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša.

Gdje će taj otpad i kada bi neka od ponuda mogla uopće biti prihvaćena - ostaje otvoreno.

Sanacija bi se trebala provesti kroz više paralelnih postupaka, radi ubrzanja cjelokupnog procesa. Kako nema hitne sanacije, 5.rujna prosvjednici stižu na glavni zagrebački trg, a kada bi se upravo ondje dovezlo 37 tisuća tona ilegalnog otpada iz Gospića, prekrio bi cijeli trg i to u visini od 4,5 metra.

Foto: Generirao UI/Screenshot RTL Danas

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