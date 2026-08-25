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OVO JE BOLJELO /

Morate čuti kako je sve premijer Ontarija počastio Trumpa: 'Imam puno prostora na stražnjici'

U svom izlaganju kanadski političar je ustvrdio za Trumpa da je gubitnik, diktator i nasilnik

25.8.2026.
17:12
RTL Danas
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"Gubitnik, diktator, kralj bankrota!" Tim je riječima je premijer kanadskog Ontarija Doug Ford počastio američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Uzrok su najavljene nove Trumpove carine i sve žešći trgovinski sukob SAD-a i Kanade koji su doveli do velikih napetosti između dvije susjedne zemlje. Trump je kanadskim političarima zaprijetio da se moraju pokoriti inače će posljedice biti gore od carina. No, čini se da je ovaj put naišao na protivnika koji nema problem s njegovom retorikom - te žestoko uzvraća udarce.

"Imam puno prostora na svojoj stražnjici, tako da ima puno prostora da me poljubi u stražnjicu", kazao je Ford Trumpu.

'Trump je gubitnik'

U svom izlaganju kanadski političar je ustvrdio za Trumpa da je gubitnik, diktator i nasilnik.

"Ovaj tip je gubitnik. Bit će gubitnik. I to je to. Borit ćemo se svim silama koje imamo. I, znate što? Imam više hrabrosti, više pameti u malom prstu na nozi nego on u cijelom tijelu.

Ne odgovaram diktatoru poput predsjednika Trumpa. Nasilniku poput predsjednika Trumpa. Kao što sam već rekao, on je poput tipa u školi koji bi vam jedan dan uzeo novac za ručak, sljedeći dan skinuo kapu s glave, a zatim ukrao tenisice. Ali, neću prihvatiti nikakav savjet tipa koji je kralj bankrota.

U ovoj sam igri puno duže od njega. Imam kožu na sebi kao aligator. I misliš da me uvreda od njega boli? Pa, samo naprijed, prijatelju. Spreman sam. Samo naprijed. Znaš što? Cijeli život imam posla s tipovima poput vas. I znate što? Svi ste gubitnici!", kazao je premijer Ontarija Doug Ford.

KanadaOntarioDonald TrumpSadDoug Ford
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