Na udaru 200.000 stranaca! Ovo bi moglo biti najveće ukidanje viza u povijesti

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u ponedjeljak je objavila da planira ukinuti poslovne i turističke vize za oko 200.000 stranaca koji su u Sjedinjene Države došli kao poslovni ili turistički posjetitelji, a potom zatražili azil ili se trenutačno nalaze u postupku traženja azila, prenosi Euronews.

Ako mjera bude provedena u najavljenom obliku, predstavljala bi najveće pojedinačno masovno ukidanje viza u povijesti SAD-a.

"Koordiniramo s Ministarstvom domovinske sigurnosti kako bismo identificirali i ukinuli neimigrantske vize stranaca koji su došli u Sjedinjene Države tvrdeći da su kratkoročni posjetitelji, ali su potom podnijeli zahtjev za azil kako bi ovdje ostali trajno", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

Nije precizirao konačan broj viza koje će biti ukinute, poručivši da se broj i dalje mijenja te da će se vize ukidati postupno.

Na meti poslovne i turističke vize

Prema dokumentima koje je pribavio Associated Press i izjavama dvojice američkih dužnosnika koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, State Department u sljedećim bi tjednima trebao objaviti ukidanje B1 i B2 viza izdanih između 2016. i 2026. godine osobama koje su zatražile ili trenutačno traže azil.

B1 vize uglavnom se izdaju za poslovna putovanja, dok su B2 vize namijenjene turističkim putovanjima, posjetima obitelji i medicinskoj skrbi.

Podnositelji zahtjeva za te kategorije viza moraju potvrditi da ne namjeravaju tražiti azil u SAD-u te dokazati da se namjeravaju vratiti u svoju matičnu zemlju.

Ukidanje vize ne znači automatsku deportaciju

Američki dužnosnici naglasili su da samo ukidanje vize ne bi automatski značilo deportaciju.

Međutim, osobe koje imaju otvorene postupke za azil izgubile bi status poslovnih ili turističkih posjetitelja.

Mjera je dio šire kampanje Trumpove administracije protiv ilegalnih i neregularnih migracija, koja je dodatno pooštrena nakon što se Donald Trump vratio u Bijelu kuću na početku drugog mandata.

Administracija je već uvela niz novih ograničenja za osobe koje žele dobiti američku vizu.

Među njima su zahtjev za dostavljanjem povijesti aktivnosti na društvenim mrežama, uvođenje skupih jamstava prije obrade zahtjeva za vizu te potpune zabrane izdavanja viza državljanima određenih zemalja.

Sud već srušio jednu Trumpovu mjeru

Najnovija najava dolazi samo nekoliko dana nakon što je američki savezni sud blokirao jednu od Trumpovih mjera.

Savezna sutkinja Jeannette Vargas u petak je poništila politiku kojom je administracija ranije ove godine suspendirala izdavanje imigrantskih viza za državljane 75 zemalja.

Vargas, koju je na dužnost imenovao bivši predsjednik Joe Biden, ocijenila je da je ta politika "protivna zakonu i izvan zakonskih ovlasti".

Prema njezinu obrazloženju, administracija je takvom politikom zadirala u ovlasti Kongresa i potkopavala zakonski propis prema kojem konzularni službenici imaju ključnu ulogu u odlučivanju o izdavanju viza.

Najnoviji plan Trumpove administracije sada bi mogao otvoriti novu pravnu bitku, posebice ako bude obuhvatio približno 200.000 ljudi kako se trenutačno najavljuje.