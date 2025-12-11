Za samo milijun dolara možete dobiti zlatnu vizu: Provjerite ispunjavate li kriterije

Pokrenut je program koji nudi ubrzane američke vize bogatašima koji su spremni platiti najmanje milijun dolara, piše BBC.

Viza će kupcima dati "izravan put do državljanstva za sve kvalificirane i provjerene osobe. Kako uzbudljivo! Naše velike američke kompanije konačno mogu zadržati svoj neprocjenjiv talent", objavio je u srijedu Donald Trump putem društvenih mreža.

'Trump Gold Card', kako ju je nazvao, prvi put je bila najavljena ranije ove godine. Američka je viza dodijeljena onima koji mogu pokazati da će pružiti "značajnu korist" zemlji, navodi službena stranica programa.

Foto: Screenshot 'x'/whitehouse

Američki obračun s imigracijom

Program dolazi u trenutku kada Washington pojačava svoj obračun s imigracijom, uključujući povećanje naknada za radne vize i deportaciju nedokumentiranih migranata.

Viza obećava boravište u rekordnom roku, ali zahtijeva naknadu od milijun dolara kao "dokaz da će pojedinac značajno koristiti SAD-u". Pojedinci također moraju platiti nepovratnu naknadu za obradu u iznosu od 15 tisuća dolara prije nego što se njihov zahtjev razmotri.

Program se suočio s mnogim kritikama još kada je prvi put bio objavljen u veljači, a neki demokrati tvrde da bi nepravedno favorizirao bogate pojedince.

'Želimo produktivne ljude'

Kada je Trump prvi put predstavio plan, opisao je vize kao slične zelenim kartama, koje imigrantima raznih razina prihoda omogućuju da stalno rade i žive u SAD-u. Nositelji zelenih karti obično postaju podobni za državljanstvo nakon pet godina.

Trump naglašava kako je viza namijenjena "visokokvalificiranim" profesionalcima, jer u državi želi ljude koji su produktivni.

"Ljudi koji mogu platiti pet milijuna dolara će stvarati radna mjesta. Prodavat će se kao ludo. To je povoljna ponuda", rekao je Trump.

Nove naknade

SAD je također pauzirao imigracijske prijave osoba iz 19 zemalja, uglavnom u Africi i na Bliskom istoku, koje su obuhvaćene predsjednikovom zabranom putovanja. Vlada je također zaustavila sve odluke o zahtjevima za azil i rekla da će pregledati tisuće slučajeva odobrenih tijekom administracije predsjednika Joe Bidena.

U rujnu je Trump također potpisao naredbu o naplati naknade od 100 tisuća dolara za podnositelje zahtjeva za program H-1B vize, koja je namijenjena za visokokvalificirane strane radnike.

Odluka je izazvala paniku među stranim studentima u SAD-u i tehnološkim tvrtkama. Bijela kuća je kasnije pojasnila da će se naknada primjenjivati samo na nove podnositelje zahtjeva koji se trenutačno nalaze u inozemstvu.

