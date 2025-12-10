FREEMAIL
RAT I MIR /

Papa 'poklopio' Trumpa i stao u obranu Europe: Slažete li se s njim? Evo što ste rekli

U našoj rubrici pitali smo i vas: 'Slažete li se papom Lavom XIV. koji je, iako Amerikanac, stao u obranu Europe?'

10.12.2025.
17:16
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
Papa Amerikanac stao je u obranu Europe i čini se da nije zadovoljan načinom na koji Donald Trump traži mir u Ukrajini.  Rat je u Europi i europske zemlje moraju biti uključene u pregovore, kaže Lav XIV., koji je američki mirovni plan nerado komentirao, ali je znakovito rekao kako vidi veliku promjenu u odnosu na istinsko savezništvo između Europe i SAD-a. 

Kritičan je bio i prema nedavnim izjavama upućenim Europi koje kaže - riskiraju slabljenje veza u važnom savezništvu. Trumpa nije izravno spomenuo, ali izjave koje su najglasnije odjeknule proteklih dana prema Europi bile su upravo Trumpove poruke kako Europa propada, ali i da su europski lideri slabi, ne znaju što rade, a neki su za njega čak i glupi. 

U našoj rubrici pitali smo i vas: "Slažete li se papom Lavom XIV. koji je, iako Amerikanac, stao u obranu Europe".

"Svakako da se slažem jer papa Lav na to gleda kao kršćanin, a Trump kao poslovni čovjek", poručio je Željko Tvrdić na Facebook stranici Net.hr-a. 

Pohvalu papi uputila je i Ivana Matas: "Svakako da se slažem jer papa Lav na to gleda kao kršćanin, a Trump kao poslovni čovjek". 

Da su Trumpu interesi Europe nevažni, smatra Lidija Novak: "Papa je izvan svake politike, pogotovo one koja je prijeteća". 

S druge strane Ivan Štorga odgovara: "Papa se za Europu može samo moliti onom 'Oprosti im, Bože, jer ne znaju što čine'". 

I drugi su se čitatelji složili s papinom odlukom i nazvali ga razumnim. 

"Ništa čudno, živi u Europi i želi i moli za mir, za razliku od američkog predsjednika kojem nije lako sjediti na više stolaca u jednom danu", ističe Jakša Tomić. 

Ivanka Žakman je zaključila: "Ne radi se o papi već o Vatikanu i njihovoj politici, koja je uvijek iznad pape. Trump je prolazan, Europa i nakon njega ostaje". 

POGLEDAJTE VIDEO: Analitičar kod Mojmire raskrinkao Putina i Trumpa: 'Bolje je djelovati kao Europa, obit će im se o glavu'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
RAT I MIR /
Papa 'poklopio' Trumpa i stao u obranu Europe: Slažete li se s njim? Evo što ste rekli