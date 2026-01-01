Joshua se čudesno oporavio i uputio u mrtvačnicu samo s jednim ciljem

Anthony Joshua, bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji, prošao je u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak bez ijedne slomljene kosti te se oporavlja u svom domu u Nigeriji, rekli su izvori za The Sun. U tragičnoj nesreći živote su izgubili njegovi bliski suradnici i prijatelji, Sina Ghami i Latif "Latz“ Ayodele, koji su u trenutku sudara putovali s njim.

Joshua s majkom posjetio mrtvačnicu i oprostio se od prijatelja

Joshua je s majkom emotivno posjetio mrtvačnicu kako bi se oprostio od stradalih prijatelja. Latz i Sina poginuli su na mjestu nesreće, a njihova tijela bit će prebačena u Ujedinjeno Kraljevstvo, potvrdio je izvor blizak Anthonyju Joshui. AJ i lokalni vozač koji je upravljao vozilom sjedili su na suprotnoj strani od Sine i Latza te su za dlaku izbjegli smrt.

Bivši svjetski prvak hitno je prevezen u bolnicu Duchess International Hospital u Lagosu, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Joshua je ranije izjavio da je osjećao snažnu bol u koljenima te da je vrištao od boli dok su ga izvlačili iz olupine Lexusa 4×4. Unatoč glasinama, pretrage su pokazale da boksačka zvijezda nije zadobila prijelome...

Iako je i dalje trpio bolove nakon kobnog sudara, izvori navode da su ljudi iz njegova okruženja više zabrinuti zbog psihičkih posljedica tragedije.

U bolnici ga je tješila majka, nakon što je jedva izvukao živu glavu. Pojavili su se i strahovi da bi tuga i trauma zbog prometne nesreće mogle dovesti u pitanje potencijalne velike borbe sljedeće godine.

Postoji zabrinutost da dugo iščekivani okršaj s njegovim velikim britanskim rivalom Tysonom Furyjem možda neće biti održan.

U službenom priopćenju dostavljenom The Sunu stoji:

Joshua otpušten iz bolnice

"Anthony Joshua je otpušten iz bolnice. Vlade saveznih država Lagos i Ogun još jednom izražavaju sućut obiteljima dvojice mladića, Lateefa Ayodelea i Gamija Cine, koji su tragično i nažalost izgubili živote u prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao Anthony Joshua 29. prosinca 2025. godine. Molimo Svemogućeg da im podari vječni mir, a njihovim obiteljima i voljenima snagu da izdrže ovaj iznimno bolan i težak gubitak."

Anthony i njegova majka jučer su bili u mrtvačnici u Lagosu kako bi odali posljednju počast svojim preminulim prijateljima, dok su njihova tijela pripremana za repatrijaciju koja je zakazana za kasnije tijekom dana.

Anthony Joshua otpušten je iz bolnice, nakon što je ocijenjen klinički sposobnim za nastavak oporavka kod kuće.

Guverner savezne države Ogun, Dapo Abiodun i guverner Lagosa, Babajide Sanwo-Olu, duboko zahvaljuju javnosti na iskazanoj brizi, ljubavi i podršci u ovoj vrlo tužnoj i nesretnoj situaciji. Također zahvaljuju predsjedniku, Njegovoj Ekscelenciji Boli Ahmedu Tinubuu GCFR-u, na očinskoj podršci koju je pružao tijekom cijelog procesa.

Prekoračenje brzine i puknuta guma

Posebnu zahvalnost upućujemo timu liječnika i medicinskog osoblja bolnice Lagoon Hospital Ikoyi koji su skrbili o Anthonyju i ostalim ozlijeđenima. Razina skrbi i profesionalnosti uistinu je za svaku pohvalu. Nigerijske vlasti ranije su potvrdile da je uzrok stravične nesreće bila puknuta guma.

Izvor iz Saveznog korpusa za sigurnost cestovnog prometa izjavio je:

"Preliminarna izvješća ukazuju na to da je vozač prekoračio dopuštenu brzinu i opasno pretjecao prije nesreće. Riječ je o ozbiljnim prekršajima prema nigerijskom zakonu, koji mogu povući kaznenu odgovornost ako dođe do smrtnog ishoda.“

Vozač SUV-a u kojem se nalazio bivši svjetski prvak navodno je otpušten iz bolnice te je dao izjavu policiji. Lokalni mediji navode da bi se i dalje mogao suočiti s kaznenim progonom zbog nesavjesne vožnje.

Vozač kamiona s kojim se sudario Joshuin SUV navodno je pobjegao s mjesta nesreće neposredno nakon sudara. Trenutačno je u bijegu, a nigerijska policija intenzivno traga za njim. Nesreća se dogodila samo deset dana nakon što je AJ u unosnom meču u SAD-u nokautom svladao YouTubera Jakea Paula.

Neposredno nakon nesreće, vlada savezne države Ogun objavila je priopćenje:

"Anthony Joshua i još jedan putnik odmah su prevezeni u specijaliziranu medicinsku ustanovu u Lagosu. Nakon opsežnih kliničkih pregleda, liječnici su potvrdili da su oba pacijenta stabilna i da trenutačno ne zahtijevaju hitne medicinske intervencije.Formiran je puni medicinski tim koji će ih i dalje pomno pratiti.“

