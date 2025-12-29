Horor u Nigeriji: Joshua ozlijeđen u prometnoj nesreći, poginule osobe iz njegova automobila

Anthony Joshua ozlijeđen je u prometnoj nesreći u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe, javlja engleski The Sun.

Joshua je pretrpio manje povrede kao putnik u automobilu, a dvije osobe koje su bile s njim u automobilu su smrtno stradale. Vjeruje se da se automobil u kojem je bio Joshua, Lexus SUV, sudario s kamionom koji je stajao u blizini benzinske postaje na prometnoj autocesti Lagos-Ibadan.

Anthony Joshua was involved in a serious road accident today in Ogun State, Nigeria.



Eyewitnesses report that the incident occurred along the Lagos-Ibadan expressway.



Hitne službe su požurile na mjesto nesreće dok su se okupljale gomile ljudi oko mjesta smrtonosne nesreće. Joshua je prevezen u bolnicu na liječenje, prema riječima Lanrea Ogunlowa, povjerenika policije države Ogun.

Nesreća se dogodila samo deset dana nakon Joshuine pobjede nokautom nad Jakem Paulom. Uznemirujuće fotografije nesreće pogledajte OVDJE.

Svjedok je za časopis PUNCH rekao: "Bio je to konvoj od dva vozila: Lexus SUV i Pajero SUV. Joshua je sjedio iza vozača, a pored njega još jedna osoba. Pored vozača sjedio je i putnik, što znači da su u Lexusu koji se srušio bila četiri putnika. Joshuino osiguranje bilo je u vozilu iza njih prije sudara."

Dodao je: "Drugi očevici i ja započeli smo spašavanje i zaustavili vozila koja su dolazila u susret kako bismo pomogli."

Prijatelj Anthonyja Joshue rekao je za Daily Mail da je boksač teške kategorije "dobro, ali jako potresen" nakon incidenta. "Nitko ne zna točno kolika je šteta nanesena, ali uspio je izbjeći najteže", rekao je prijatelj.

"Drugi nisu bili toliko sretni, pa je to bilo traumatično iskustvo koje on pokušava prebroditi".

