TEŽAK UDARAC /

Modrićev Milan kiksao u borbi za naslov, Rossoneri se iz Rima vraćaju praznih ruku

Modrićev Milan kiksao u borbi za naslov, Rossoneri se iz Rima vraćaju praznih ruku
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Milan je propustio smanjiti zaostatak za prvoplasiranim Interom, koji sada ima osam bodova više

15.3.2026.
23:02
M.G.
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Milan je izgubio na gostovanju u Rimu kod Lazija 1:0 u 29. kolu Serie A.

Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Rossonere, koji su ostali na 60 bodova, osam manje od prvoplasiranog Intera, a jednim više od trećeg Napolija.

 Toma Bašić zbog ozljede nije bio u sastavu Lazija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazio je jedini pogodak zabio u 26. minuti, a strijelac je bio Gustav Isaksen.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
