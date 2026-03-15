Modrićev Milan kiksao u borbi za naslov, Rossoneri se iz Rima vraćaju praznih ruku

Milan je izgubio na gostovanju u Rimu kod Lazija 1:0 u 29. kolu Serie A.

Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Rossonere, koji su ostali na 60 bodova, osam manje od prvoplasiranog Intera, a jednim više od trećeg Napolija.

Toma Bašić zbog ozljede nije bio u sastavu Lazija.

Lazio je jedini pogodak zabio u 26. minuti, a strijelac je bio Gustav Isaksen.

Pogodak možete pogledati OVDJE.

Standings provided by Sofascore

