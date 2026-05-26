Sin Josipa Dabre njegova je slika i prilika: 'Mama i tata nisu dovoljno 'cool' za maturalnu'

Prošlog je petka bio zadnji dan škole za gotovo 30 tisuća maturanata diljem Hrvatske. Sada ih očekuju maturalne večeri pa državna matura. Među njima je i Pavo, sin saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre i njegove supruge Jelene. Par ima još dvoje djece

Dabro je na svoj Facebook profil objavio fotografiju supruge i sebe u društvu sina Pave pred Gimnazijom Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Na njihovim ozarenim licima vidi se ponos, a duhovit opis izmamio je reakcije.

"Naš maturant Pavo Dabro odlučio je da tata i mama nisu dovoljno “cool” za maturalnu zabavu. Naša uloga je samo doći ispred Gimnazije M. A. Reljkovića slikati, diviti se i nestati. Ali dobro… barem ćemo imati fotografije kao dokaz da smo ga othranili do mature!", napisao je Dabro.