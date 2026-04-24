Njegov ponos i dika: Evo tko je i kako izgleda supruga Josipa Dabre

Nakon vijesti da je Josip Dabro najavio da se povlači s dužnosti tajnika Domovinski pokret, konferencije za medije na kojoj Ivan Penava tvrdi da je sve bilo unaprijed dogovoreno, uslijedio je i obrat prema kojem ispada da je Dabro zapravo smijenjen. Nakon svega, zapitali smo se tko su osobe koje mu pružaju podršku u ovim izazovnim karijernim trenutcima.

Kako su jedan od temelja političke stranke Domovinski pokret obiteljske vrijednosti, vrijedi predstaviti i suprugu Josipa Dabre, Jasnu Dabro.

Podaci o obitelji Josip Dabro pokazuju da je Jasna Dabro zaposlena u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije Antuna Nikolića, gdje ostvaruje mjesečna primanja od 828 eura. Osim toga, posjeduje i udio u fondu Zagrebačke banke, koji je u trenutku podnošenja imovinske kartice bio procijenjen na 922 eura.

Osim toga, prema društvenim mrežama Josipa Dabre možemo vidjeti i da je Jasna nenametljivog stila u kojem njeguje sportsku eleganciju.

Supruga je na javnim okupljanjima pratila tek u posebnijim prilikama, kao što je Sinjska alka. Također, na Dabrinom osobnom Facebook profilu mogu se vidjeti i fotografije iz obiteljskog albuma, primjerice odlaska na vjenčanje te maturalne zabave njihove kćeri.