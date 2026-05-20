Nutricionistice savjetuju: Tri navike nakon večere poboljšavaju probavu i san

Osjećaj težine u želucu ili loš san česte su tegobe nakon večernjeg obroka. Iako je odmor na kauču primamljiv, stručnjaci ističu kako navike nakon zadnjeg obroka presudno utječu na probavu i kvalitetu sna. Usvajanje nekoliko jednostavnih, ali učinkovitih rituala može donijeti značajno olakšanje.

Uvođenje ove tri jednostavne navike ne zahtijeva mnogo truda, a može imati dubok i pozitivan učinak na opće blagostanje, piše Real Simple.

Lagana šetnja za pokretanje sustava

Uvođenje lagane šetnje u večernju rutinu prvi je korak prema boljoj probavi. Dijetetičari savjetuju šetnju umjerenim tempom u trajanju od deset do petnaest minuta. Takva aktivnost potiče želučano pražnjenje, što znači da hrana efikasnije prelazi iz želuca u tanko crijevo, smanjujući vjerojatnost nadutosti i osjećaja punoće. Održavanje uspravnog položaja nakon jela omogućuje gravitaciji da pomogne probavi i smanjuje rizik od refluksa kiseline.

Važno je naglasiti da šetnja treba biti niskog intenziteta. "Naporno vježbanje može preusmjeriti protok krvi iz probavnog sustava prema mišićima, što ometa probavu i može izazvati grčeve. Ako vremenski uvjeti nisu idealni, lagani kućanski poslovi poput pospremanja kuhinje imaju sličan učinak", objašnjava nutricionistica Maddie Pasquariello.

Stvaranje opuštajuće večernje rutine

Veza između mozga i crijeva izuzetno je snažna, stoga je upravljanje stresom ključno za dobru probavu, osobito prije spavanja. Probavni sustav optimalno radi kada je aktiviran parasimpatički živčani sustav, poznat kao stanje "odmora i probave". Pod stresom, tijelo se prebacuje u stanje "borbe ili bijega", što potiskuje probavne funkcije. Opuštajući večernji ritual stoga je ključan za bolju probavu i kvalitetniji san.

Nutricionistica Lauren Manaker ističe tehniku dubokog dijafragmalnog disanja: "Ona tijelu šalje signal da je sigurno i da energiju može posvetiti razgradnji hrane." S time se slaže i dijetetičarka Maddie Pasquariello i dodaje: "U večernju rutinu treba uključiti vježbe opuštanja poput čitanja ili laganog istezanja kako bi se smanjila napetost i tijelo pripremilo za odmor."

Smanjenje izloženosti plavom svjetlu s ekrana sat vremena prije spavanja dodatno poboljšava zdravlje crijeva i potiče proizvodnju melatonina, hormona ključnog za san.

Hidracija ključan korak za kraj dana

Iako je hidracija važna tijekom cijelog dana, čaša vode ili toplog napitka nakon večere može dodatno poboljšati probavu. Adekvatan unos tekućine ključan je za apsorpciju hranjivih tvari i sprječavanje zatvora, što može ometati san.

"Treba ograničiti unos tekućine nekoliko sati prije spavanja kako bi se izbjegla noćna buđenja", tvrdi dijetetičarka Pasquariello. Kao zamjenu za običnu vodu, stručnjaci preporučuju tople napitke bez kofeina. Posebno se ističe čaj od mente. Za njega je Lauren Manaker rekla da sadrži mentol koji opušta crijevne mišiće i smanjuje nadutost.

Slično djelovanje ima i čaj od đumbira, koji potiče zdravu probavu, dok je kamilica poznata po svojim umirujućim svojstvima koja potiču opuštanje i bolji san. Također je ključno u večernjim satima izbjegavati napitke s kofeinom i alkohol.

"Iako alkohol može pomoći pri uspavljivanju, on zapravo narušava ukupnu kvalitetu sna", upozorava Pasquariello.

