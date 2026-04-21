Liječnik savjetuje kako započeti dan bez nadutosti: Jedna namirnica s popisa iznenađuje

Nadutost i probavne smetnje čest su problem koji muči mnoge, a rješenje se često krije u odabiru pravih namirnica, posebice za doručak. Upravo je tu temu na jednostavan i pristupačan način obradio Dr. Joseph Salhab, certificirani gastroenterolog poznatiji na TikToku kao @thestomachdoc. Njegov video s pet prijedloga za doručak koji ne uzrokuje nadutost postao je viralni hit što jasno pokazuje koliki je interes javnosti za zdravlje probavnog sustava.

Pet namirnica za ravan trbuh

Liječnik iznosi pet ključnih skupina namirnica koje pomažu izbjeći neugodan osjećaj napuhnutosti.

Prvi na popisu je avokado, bogat vlaknima koja potiču zdravu probavu i hrane dobre bakterije u crijevima. Zatim slijedi iznenađenje za mnoge: kruh od kiselog tijesta (sourdough). Dr. Salhab objašnjava da proces fermentacije tijekom pripreme ovog kruha razgrađuje fruktane, vrstu ugljikohidrata koja kod osjetljivih osoba može izazvati nadutost, čineći ga lakše probavljivim od ostalih vrsta kruha.

Kao treću opciju preporučuje tropsko voće, posebno ananas i papaju, jer sadrže prirodne probavne enzime – bromelain u ananasu i papain u papaji – koji pomažu u razgradnji proteina i olakšavaju cjelokupni probavni proces. Za napitak savjetuje čaj od đumbira, stoljećima poznat lijek za želučane tegobe koji ubrzava pražnjenje želuca i smanjuje plinove. Na kraju, kao prirodni zaslađivač preporučuje med, koji ima prebiotička svojstva i hrani korisne crijevne bakterije.

Dr. Salhab uskoro objavljuje knjigu pod nazivom "Digest & Heal" ("Probavi i iscijeli"), s ciljem da pruži sveobuhvatan vodič za zdravlje probave. Njegova popularnost na društvenim mrežama dokazuje da publika cijeni stručne, ali jasne savjete o prehrani koje izravno utječu na kvalitetu života.

