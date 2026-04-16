Liječnik objavio recept za doručak koji čuva probavu: Ukusan puding gotov za tren oka

Dr. Joseph Salhab je certificirani gastroenterolog iz Floride koji je popularnost na društvenim mrežama, gdje ga prati više od pet milijuna ljudi, izgradio na demistificiranju složenih medicinskih tema i borbi protiv dezinformacija o zdravlju. U nedavnoj objavi podijelio je jednostavan recept za doručak koji, kako tvrdi, blagotvorno djeluje na zdravlje jetre i crijeva, spajajući trendove s medicinom.

U videu je prikazana priprema kremastog 'matcha chia pudinga', a dr. Salhab, na TikToku poznatiji kao @thestomachdoc, koji objašnjava zdravstvene prednosti ovakvog obroka.

Matcha Chia Pudding Makes 4 servings • 6 tbsp chia seeds • 1.5 cups non-dairy milk • 1–2 tsp ceremonial matcha • 1/4 cup greek or non-dairy yogurt • 3 tbsp maple syrup • 1 tsp vanilla extract Whisk the milk and matcha until smooth with no clumps. Mix in the yogurt, maple syrup, and vanilla. Add the chia seeds and stir well. Let it sit for 5 minutes, stir again, then refrigerate overnight. A creamy, easy make-ahead option for breakfast, a snack, or something sweet after dinner.

U opisu videa pohvalio je recept, originalno postavljen od kreatorice Megan, opisujući ga kao "jednostavan doručak pogodan za crijeva, s vlaknima, zdravim mastima i malo kofeina iz matche". Sama priprema, prikazana u videu, iznimno je laka, a vizualno privlačan puding savršen je primjer obroka koji se uklapa u užurbani stil života, a činjenica da ga preporučuje liječnik daje mu dodatnu vjerodostojnost.

Recept za kremasti matcha chia puding

Sastojci:

3 žlice chia sjemenki

1 šalica biljnog mlijeka po izboru (bademovo, zobeno, kokosovo)

1 čajna žličica matcha praha

2 žlice grčkog jogurta (ili biljne alternative)

1-2 čajne žličice zaslađivača po želji (npr. javorov sirup, med, agavin sirup)

Priprema:

U staklenku ili zdjelicu stavite chia sjemenke, matcha prah, jogurt i zaslađivač. Prelijte biljnim mlijekom i dobro promiješajte pjenjačom ili vilicom dok se svi sastojci ne sjedine i ne ostanu grudice. Ostavite smjesu da odstoji 5-10 minuta, a zatim je još jednom promiješajte kako biste spriječili zgrudnjavanje sjemenki na dnu. Poklopite staklenku ili prekrijte zdjelicu i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata, a najbolje preko noći. Prije posluživanja, po želji ukrasite svježim voćem, orašastim plodovima ili kokosovim listićima.

Zašto je ovaj doručak dobar za vas?

Glavna prednost ovog obroka skriva se u kombinaciji dvaju ključnih sastojaka: matche i chia sjemenki. Matcha, fino mljeveni prah zelenog čaja, bogata je antioksidansima, posebice katehinima, koji pomažu u zaštiti stanica jetre od oštećenja smanjujući upale i oksidativni stres. Istraživanja sugeriraju da može biti korisna u borbi protiv nealkoholne masne bolesti jetre.

S druge strane, chia sjemenke su izvrstan izvor prehrambenih vlakana i omega-3 masnih kiselina. Vlakna su ključna za zdravu probavu i održavanje uravnoteženog crijevnog mikrobioma, što posredno smanjuje upalno opterećenje na jetru. Kombinacija ovih sastojaka potiče probavu, pomaže u eliminaciji toksina i djeluje protuupalno.

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima