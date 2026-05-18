Gdje bacate iskorišteno ulje nakon kuhanja? Smetlar otkriva grešku koju mnogi rade

Za sve koji redovito kuhaju kod kuće, zbrinjavanje jedne vrste kuhinjskog otpada može biti posebno problematično ako se ne odlaže na ispravan način. Riječ je o iskorištenom jestivom ulju, čije pravilno odlaganje često izaziva nedoumice, osobito kada se nakupi veća količina.

Općepoznato je da se ulje nikada ne smije izlijevati u sudoper jer se brzo stvrdnjava i uzrokuje začepljenja čije je popravljanje skupo. Mnogi zbog toga pretpostavljaju da je logično rješenje baciti ga u kantu za biootpad. Međutim, prema tvrdnjama jednog smetlara s društvenih mreža, i to je pogrešan korak, piše Mirror.

Savjet koji je postao viralan

Na TikToku je veliku popularnost stekao profil "No1 Binman" (Smetlar broj jedan op.a.), na kojem se "binfluencer" redovito obraća javnosti s korisnim savjetima o pravilnom odvajanju otpada. Većina njegovih objava odgovara na pitanja pratitelja, a nedavno se uključio i u raspravu o pravilnom odlaganju iskorištenog jestivog ulja.

Izlijevanje u sudoper očito je pogrešan odgovor, no prema ovom stručnjaku, kanta za biootpad jednako je loša opcija. "Iskorišteno jestivo ulje treba ići u miješani komunalni otpad. Nemojte ga stavljati u biootpad, a pogotovo ne u kantu za reciklažu", kaže.

Stručnjak je pojasnio da se ulje ne smije izlijevati izravno u kantu jer bi to moglo uzrokovati pucanje vreće za smeće i prolijevanje. "Ako možete, ulijte ga u neku posudu koja se ne može reciklirati i tek onda bacite u miješani otpad. To sprječava curenje u slučaju da vreća pukne", savjetovao je. Kartonska ambalaža od mlijeka ili soka ili pak neka staklenka s čvrstim poklopcem idealni su primjeri. Ipak, istaknuo je i jednu iznimku od ovog pravila.

"Ako imate velike količine, kao što je slučaj u ugostiteljstvu, onda ulje ne ide u miješani otpad. U tom slučaju morate kontaktirati svoje komunalno poduzeće ili angažirati ovlaštenog sakupljača", objasnio je. "No, ako se radi o uobičajenoj količini ulja iz obiteljskog kućanstva, ono ide u miješani otpad."

Hrvatska nudi ekološka rješenja zbrinjavanja ulja

Iako je odlaganje u miješani otpad bolje od izlijevanja u odvod, u Hrvatskoj postoje još kvalitetniji i ekološki prihvatljiviji načini zbrinjavanja jestivog ulja. Za razliku od komercijalnih subjekata, kućanstva nemaju zakonsku obvezu odvojenog prikupljanja, ali im je na raspolaganju nekoliko besplatnih opcija.

Najpristupačniji način jest odlaganje u reciklažna dvorišta, koja su dužni osigurati svi gradovi i općine. Ohlađeno ulje dovoljno je preliti u bocu i odnijeti u najbliže reciklažno dvorište. Osim toga, neki gradovi poput Pule i Rijeke postavili su i specijalizirane ulične spremnike namijenjene isključivo za ovu vrstu otpada.

U Rijeci se na taj način godišnje prikupi i do devet tona ulja. Tvrtka INA također je pokrenula projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja na odabranim benzinskim postajama, gdje građani mogu dobiti i besplatne lijevke za lakše pretakanje.

Od otpada do vrijedne sirovine

Pravilnim odlaganjem ne samo da sprječavamo začepljenje odvoda i onečišćenje voda, već omogućujemo da otpadno ulje postane vrijedna sirovina. Prikupljeno ulje pročišćava se i koristi za proizvodnju biogoriva, sapuna, deterdženata, pa čak i sintetičke gume. Recikliranjem se smanjuje potreba za fosilnim gorivima i doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Ovaj pristup dio je šireg koncepta kružnog gospodarstva, koji Europska unija snažno potiče. Korištenje otpadnog ulja za proizvodnju naprednih biogoriva rješava problem otpada, stvara novu ekonomsku vrijednost i pomaže u ostvarivanju klimatskih ciljeva.

Idući put kada se budete pitali kamo s uljem nakon prženja, sjetite se da je najmanje što možete učiniti zatvoriti ga u bocu i odložiti u miješani otpad. No, još bolji izbor je odnijeti ga na za to predviđena mjesta i tako dati svoj doprinos zaštiti okoliša.

