Prizor izaziva mučninu: Vodoinstalater pokazao zašto ne smijete uliti masnoću u sudoper

Kuhinjski sudoperi svakodnevno podnose golem teret. Osim pranja posuđa kada perilica nije dostupna, koristimo ih za namakanje posuđa, ispiranje namirnica poput riže, te voća i povrća prije pripreme ili jela. To znači da kroz kuhinjske odvode prolazi puno više od same vode.

Iako se trudimo spriječiti ulazak ostataka hrane u vodovodni sustav, tragovi sredstava za čišćenje i sitne čestice neminovno prolaze kroz cijevi. Međutim, većina nas svjesna je da postoji jedna tvar koja nikada ne bi smjela završiti u odvodima: masnoća. Prema pisanju britanskog portala Mirror, mnogi i dalje čine tu pogrešku, često s katastrofalnim posljedicama.

Opasnost koja vreba u cijevima sudopera

Nakon pripreme pečenja ili prženja krumpira, može biti primamljivo riješiti se viška ulja i masti jednostavnim izlijevanjem u sudoper. No, kako je jedan vodoinstalater objavio na društvenim mrežama, to je potez koji biste trebali pod svaku cijenu izbjegavati jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja na cijevima.

Josh Pollard objavio je video na Instagramu u kojem je demonstrirao što se točno događa s cijevima i kanalizacijskim sustavima kada se u njih izlijeva masnoća. Prizor je mnogim gledateljima izazvao mučninu.

U videu je Pollard objasnio kako je došao na intervenciju kod klijenta koji ga je pozvao zbog začepljenja kuhinjskog sudopera, tvrdeći pritom da nikada nije izlijevao masnoću u odvod. Vodoinstalater je otkrio da se vanjski odvod vraća natrag, pa je pratio cijevi do najbližeg šahta kako bi locirao izvor problema.

Šokantno otkriće ispod poklopca

Kada je podigao metalni poklopac, otkrio je masivno začepljenje od skrućene masti koja je potpuno blokirala odvod. Sivo-bijeli mulj neugodnog izgleda morao se uklanjati ručno, pa je Josh navukao rukavice, prihvatio se posla i počeo izvlačiti tu odbojnu smjesu.

Nakon što je uklonjena dovoljna količina taloga, vodoinstalater je mogao provesti inspekciju kamerom pomoću fleksibilne šipke, kako bi se uvjerio da nema dodatnih blokada u cijevi. Otkrio je još masnoće dublje u sustavu, pa je upotrijebio mlaz vode pod visokim tlakom kako bi pokušao probiti začepljenje.

"Isprat ću šaht, a zatim ponovno provesti inspekciju kamerom kako bih dokazao stanje odvodne linije. Snimka dokazuje da se voda zadržava u cjevovodu. To može ubrzati nakupljanje masti i ulja, ali nije glavni uzrok. Da klijent nije izlijevao masnoću, ona se ne bi nakupila ovako brzo", pojasnio je Pollard.

Korisnici društvenih mreža ostali su zgroženi golemom količinom masnoće u odvodima, a mnogi su komentirali kako nikada ne bi mogli raditi Joshov posao jer bi im prizor izazvao mučninu. "Svaka čast na obavljanju takvog posla. Mislim da ja nemam želudac za to, osjet mirisa mi je previše izražen", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Puno sam naučio iz ovog videa. Odlično!".

Kako pravilno zbrinuti masnoću?

Kako biste izbjegli skupe popravke i neugodne mirise u svom domu, stručnjaci preporučuju sljedeće korake za zbrinjavanje kuhinjskih masnoća:

1. Pustite da se ohladi i stvrdne

Nakon kuhanja, ostavite masnoću ili ulje da se ohladi i stvrdne u tavi ili posudi. Nikada ne rukujte vrelim uljem.

2. Bacite u smeće

Kada se masnoća stvrdne, ostružite je u jednokratnu posudu (poput prazne limenke, staklenke ili na papirnati ručnik) i bacite u kantu za miješani komunalni otpad.

3. Koristite posudu za mast

Nabavite posebnu posudu otpornu na toplinu za prikupljanje masnoće od kuhanja. Kada se napuni, zatvorite je i bacite u smeće.

4. Obrišite posuđe prije pranja

Prije nego što posuđe stavite u sudoper ili perilicu, papirnatim ručnikom obrišite višak masnoće s lonaca i tanjura, a ručnik bacite u smeće.

5. Nikada ne izlijevajte u sudoper

Izbjegavajte izlijevanje masti, ulja ili masnoće u sudoper ili WC školjku, čak i uz puštanje vruće vode ili deterdženta. Masnoća će se s vremenom ohladiti i stvrdnuti negdje u cijevima, što dovodi do blokada u kućnim instalacijama i gradskoj kanalizaciji.

6. Provjerite mogućnosti recikliranja

Neka komunalna poduzeća i reciklažna dvorišta nude mogućnost prikupljanja otpadnog jestivog ulja. Raspitajte se kod lokalne tvrtke za zbrinjavanje otpada o dostupnim opcijama u vašem području.

Pravilnim postupanjem ne samo da štitite instalacije od skupih kvarova, već i doprinosite očuvanju okoliša i funkcionalnosti javnog sustava odvodnje.

