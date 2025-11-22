I danas golicaju ljudsku maštu: Ovo je 29 najpoznatijih svjetskih legendi

Od davnina, ljudi su pričali priče kako bi objasnili neobjašnjivo, sačuvali povijest i prenijeli mudrost. Te priče, poznate kao legende i mitovi, postale su temelj kultura diljem svijeta, oblikujući vjerovanja, umjetnost i identitet naroda. Iako živimo u doba znanosti i tehnologije, ove drevne pripovijesti i dalje golicaju našu maštu, podsjećajući nas na snagu pripovijedanja i tajne koje se kriju u sjenama poznatog svijeta.

U galeriju otkrijte 29 najpoznatijih legendi koje se i danas, s jednakim žarom, prenose s koljena na koljeno.