E ovo se zove veliko srce! Zagrebački restoran iznenadio hrabre vatrogasce kod Vjesnika: 'Kopkalo me nešto...'

Foto: Josip Mikacic/pixsell/screenshot Tiktok Spud.bud.zagreb

Ekipa iz poznatog restorana odala je zasluženo priznanje vatrogascima koji su cijelu noć gasili požar

18.11.2025.
18:39
Magazin.hr
Josip Mikacic/pixsell/screenshot Tiktok Spud.bud.zagreb
Ekipa iz restorana Spud Bud, poznatog po punjenim krumpirima, odlučila je učiniti dobro djelo i odnijeti hranu vatrogascima koji su cijelu noć gasili požar zgrade Vjesnika. Vlasnik restorana, Hrvoje Drahotusky, objavio je video u kojem se vidi kako zaposlenici pripremaju i dostavljaju hranu vatrogascima.

Čak 50 porcija

@spud.bud.zagreb Spud Bud Zagreb se želi zahvalit svim službama 112 i znajte da mislimo na sve Vas! ❤️ Svaka čast na hrabrosti i snazi koju ulažete svakodnevno! 💪 Nadamo se da smo vas bar malo obradovali nakon teske i naporne noci!🤗 Malo je potrebno za biti-covjek. #spudbudzagreb #zagreb #vjesnik #pozar #fyp ♬ original sound - Spud Bud Zagreb

„Kopkalo me nešto, htio sam provjeriti i pitao vatrogasce jesu li uopće jeli cijelu noć“, rekao je Hrvoje na početku videa. Kada je saznao da vatrogasci zbog velikog požara nisu stigli ništa jesti, zajedno sa zaposlenicima pripremio je 50 porcija hrane.

U videu se može vidjeti priprema različitih vrsta „Spudova“ – s piletinom, svinjetinom i chilliem. Također je zahvalio i svojim zaposlenicima koji su marljivo radili kako bi ostvarili ovu lijepu gestu. „Idemo na jednu posebnu dostavu. Zašto ne učiniti dobro djelo? Ako možeš nekome pomoći – pomozi“, zaključio je Hrvoje prije nego što je uručio hranu vatrogascima, uz poruku da pojedu kad stignu.

Podsjetimo, neboder Vjesnika u Zagrebu počeo je gorjeti u ponedjeljak, a vatra se brzo proširila na više katova i krov. U zgradi se nalazio arhiv Ministarstva graditeljstva i državne imovine, koji je u velikoj mjeri izgorio. Uzrok požara još nije poznat, a policija i nadležni organi provode istragu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je vatra progutala Vjesnik. Stručnjaci otkrili scenarij za kultnu zgradu: 'Izgledno je grickanje'

