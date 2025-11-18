E ovo se zove veliko srce! Zagrebački restoran iznenadio hrabre vatrogasce kod Vjesnika: 'Kopkalo me nešto...'

Ekipa iz restorana Spud Bud, poznatog po punjenim krumpirima, odlučila je učiniti dobro djelo i odnijeti hranu vatrogascima koji su cijelu noć gasili požar zgrade Vjesnika. Vlasnik restorana, Hrvoje Drahotusky, objavio je video u kojem se vidi kako zaposlenici pripremaju i dostavljaju hranu vatrogascima.

Čak 50 porcija

„Kopkalo me nešto, htio sam provjeriti i pitao vatrogasce jesu li uopće jeli cijelu noć“, rekao je Hrvoje na početku videa. Kada je saznao da vatrogasci zbog velikog požara nisu stigli ništa jesti, zajedno sa zaposlenicima pripremio je 50 porcija hrane.

U videu se može vidjeti priprema različitih vrsta „Spudova“ – s piletinom, svinjetinom i chilliem. Također je zahvalio i svojim zaposlenicima koji su marljivo radili kako bi ostvarili ovu lijepu gestu. „Idemo na jednu posebnu dostavu. Zašto ne učiniti dobro djelo? Ako možeš nekome pomoći – pomozi“, zaključio je Hrvoje prije nego što je uručio hranu vatrogascima, uz poruku da pojedu kad stignu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, neboder Vjesnika u Zagrebu počeo je gorjeti u ponedjeljak, a vatra se brzo proširila na više katova i krov. U zgradi se nalazio arhiv Ministarstva graditeljstva i državne imovine, koji je u velikoj mjeri izgorio. Uzrok požara još nije poznat, a policija i nadležni organi provode istragu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je vatra progutala Vjesnik. Stručnjaci otkrili scenarij za kultnu zgradu: 'Izgledno je grickanje'