Samozatajni holivudski zavodnik ušao je u tridesete, a u vezi je s poznatom 'Jennericom'

Timothée Chalamet, glumac koji je definirao novu eru Hollywooda svojom jedinstvenom mješavinom ranjivosti i karizme, slavi svoj 30. rođendan.

Odrastajući u njujorškoj četvrti Hell's Kitchen, u zgradi namijenjenoj umjetnicima, Chalamet je od malih nogu bio uronjen u kreativni svijet. Njegova majka, Nicole Flender, bivša je plesačica na Broadwayu, a otac, Marc Chalamet, francuski je novinar. Zahvaljujući ocu, Timothée tečno govori francuski i posjeduje dvojno državljanstvo, a ljeta je provodio u malom francuskom selu Le Chambon-sur-Lignon. Ta dvojnost identiteta oblikovala je njegovu perspektivu i kasnije se odrazila u slojevitosti njegovih uloga. Ključni trenutak u njegovu obrazovanju bio je upis u prestižnu srednju školu LaGuardia, gdje je njegova strast prema glumi dobila čvrste temelje.

Unatoč golemoj slavi, Chalamet se trudi svoj privatni život držati podalje od javnosti. Ipak, njegove veze često su bile predmet medijskog interesa. Nakon kraćih veza, od travnja 2023. godine u vezi je s medijskom mogulicom i reality zvijezdom Kylie Jenner (28), što je izazvalo veliku pažnju javnosti i potvrdilo njegov status globalne superzvijezde čiji privatni život izaziva jednaku znatiželju kao i onaj profesionalni.