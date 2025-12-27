Prepoznajte demenciju kod svog psa: Ovo su ključni znakovi na koje trebate obratiti pažnju

Starenje je neizbježan dio života, kako za ljude, tako i za njihove vjerne kućne ljubimce. S godinama, baš kao i ljudi, i psi mogu doživjeti kognitivni pad.

Stanje poznato kao sindrom kognitivne disfunkcije pasa (CCDS), često nazivano i psećom demencijom, progresivna je neurodegenerativna bolest slična Alzheimerovoj bolesti kod ljudi. Karakteriziraju je promjene u ponašanju, pamćenju i općoj mentalnoj funkciji, piše New York Post.

Znakovi pseće demencije

Prepoznavanje njezinih ranih znakova ključno je za usporavanje napredovanja i osiguravanje što kvalitetnijeg života ljubimcu u njegovim zlatnim godinama. Kako bi vlasnicima pomogli u prepoznavanju simptoma, stručnjaci su razvili koristan akronim DISHA.

Dezorijentacija kao prvi znak upozorenja

Jedan od najočitijih pokazatelja pseće demencije je dezorijentacija. Pas može djelovati zbunjeno i izgubljeno čak i u dobro poznatom okruženju, poput vlastitog doma ili dvorišta.

Vlasnici mogu primijetiti kako besciljno luta, hoda u krug ili se zaglavi u kutu sobe ili iza komada namještaja, ne znajući kako se izvući. Ponekad će pas besciljno zuriti u zid ili u prazan prostor.

U nekim slučajevima, može se dogoditi da ne prepoznaje članove obitelji ili druge kućne ljubimce, zaboravlja gdje se nalaze zdjelice za hranu i vodu ili prestaje reagirati na svoje ime i jednostavne naredbe koje je godinama poznavao.

Promjene u interakciji s okolinom

Promjene u socijalnom ponašanju također su važan alarm. Pas koji je nekoć bio društven i zaigran može postati povučen, pokazujući sve manje interesa za maženje, igru ili interakciju s ukućanima. Možda više neće s jednakim entuzijazmom pozdravljati ukućane na vratima.

S druge strane, neki psi mogu razviti suprotno ponašanje i postati neuobičajeno privrženi, ovisni i anksiozni kada ostanu sami. Moguća je i pojava razdražljivosti pa čak i agresije prema ljudima ili drugim životinjama, što je drastična promjena u odnosu na njihovu uobičajenu narav.

Poremećen ciklus spavanja

Poremećaj ritma spavanja vrlo je čest i iscrpljujuć simptom, kako za psa, tako i za vlasnika. Mnogi psi s kognitivnom disfunkcijom spavaju znatno više tijekom dana, dok noću postaju nemirni.

Noćno buđenje, lutanje po kući, cviljenje, zavijanje ili lajanje bez očitog razloga tipični su znakovi. Ovo se stanje ponekad naziva i "sindromom zalaska sunca", budući da se simptomi zbunjenosti i tjeskobe često pogoršavaju u večernjim satima i tijekom noći.

Gubitak naučenih higijenskih navika

Jedan od najfrustrirajućih simptoma za vlasnike jest kada pas koji je godinama bio naučen na kućni red počne obavljati nuždu u kući. Važno je razumjeti da to nije čin prkosa, već posljedica zaboravljivosti i kognitivnog pada. Pas jednostavno zaboravi da treba tražiti izlazak van ili zaboravi gdje je prikladno mjesto za obavljanje nužde. Uz to, može zaboraviti i davno naučene trikove i naredbe te imati poteškoća s usvajanjem novih vještina.

Promjene u aktivnosti i pojava tjeskobe

Promjene u općoj razini aktivnosti mogu ići u dva smjera. Pas može postati letargičan, gubeći interes za šetnje, igru i istraživanje okoline. No, može se dogoditi i suprotno, da postane nemiran, neprestano hoda ili pokazuje ponavljajuća ponašanja poput koračanja u mjestu ili tresenja glavom.

Tjeskoba je također čest pratitelj demencije. Mogu se razviti novi strahovi, poput straha od grmljavine ili samoće. Povećana vokalizacija, poput neprestanog lajanja ili cviljenja, često je znak tjeskobe povezane s kognitivnim padom.

Bitno je naglasiti da se ovi simptomi razvijaju postupno i u početku mogu biti vrlo suptilni, zbog čega ih vlasnici često pripisuju "normalnom starenju". Međutim, ako se primijete neki od ovih znakova, ključno je posavjetovati se s veterinarom. On može isključiti druge zdravstvene probleme koji mogu uzrokovati slične simptome i preporučiti najbolji pristup.

