Pas može osjetiti čak i ovu promjenu kod vas: 'Veza često nalikuje onoj između majke i djece'

Često se kaže da kućni ljubimci s vremenom počinju nalikovati vlasnicima, no ne preslikavaju samo navike poput ranog odlaska na spavanje ili poslijepodnevnog drijemanja na kauču.

Jeste li se ikada osjećali pod stresom ili tjeskobno u blizini ljubimca i pitali se o čemu razmišlja? Kako pokazuju istraživanja o kojima piše Newsweek, velika je vjerojatnost da se i on osjeća jednako. Veza između čovjeka i životinje toliko je snažna da naši ljubimci mogu zrcaliti čak i našu razinu stresa.

Kako su mnoge životinje pripitomljene i naučile su ljude doživljavati kao dio svoje zajednice, usvojile su i naša ponašanja. Dr. Andrea Y. Tu, voditeljica bihevioralnih veterinarskih usluga u Heart of Chelsea Veterinary Group, objašnjava da su kućni ljubimci "evoluirali kako bi prepoznali i razumjeli ljudsku komunikaciju", bilo da se radi o govoru tijela, tonu glasa ili čak biološkim signalima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Razvili su sposobnost prepoznavanja ljudskog govora tijela i fizioloških znakova koji upućuju na promjene u našem emocionalnom stanju", kaže dr. Tu. "Kao rezultat toga, to može utjecati na njihovo vlastito emocionalno stanje i manifestirati se kroz fiziološke promjene koje izgledaju kao da oponašaju ljude."

Kako ljubimci 'kopiraju' naš stres?

Znanstveni dokazi koji potvrđuju ovu vezu sve su brojniji. Jedna studija objavljena 2024. godine otkrila je da varijabilnost srčanog ritma (male fluktuacije između otkucaja srca) psa i njegovog vlasnika može biti usklađena. Promatrajući 25 pasa i njihovih vlasnika pomoću EKG elektroda, istraživači su utvrdili da je pas bio opušten ili pod stresom u istim trenucima kad i njegov vlasnik.

No, varijabilnost srčanog ritma nije jedini pokazatelj. Ključnu ulogu igraju i hormoni, pri čemu dr. Tu posebno ističe važnost oksitocina i kortizola.

Foto: Pixabay

Ona objašnjava kako veza između vlasnika i psa "često nalikuje onoj između majke i djeteta". Baš kao što razina oksitocina raste kod majke u interakciji s djetetom, jedna japanska studija pokazala je da su vlasnici doživjeli porast oksitocina od čak 300 posto nakon samo 30 minuta provedenih s psom.

Moć mirisa i neverbalne komunikacije

Životinje imaju osjetila koja su daleko razvijenija od naših, a to im omogućuje da primijete suptilne promjene koje mi ni ne registriramo.

"Znamo da su psi osjetljiviji na semiokemikalije, odnosno feromone, i promjene u mirisu u usporedbi s ljudima", navodi dr. Tu. "Možda primjećuju stvari poput promjene našeg mirisa ili napetosti u mišićima, što iz njihovog iskustva signalizira da je čovjek pod stresom. Zbog toga se i oni posljedično mogu osjećati napetije."

Slično kao i kod ljudi, što je veza između ljubimca i vlasnika dublja, to je životinja vještija u tumačenju neverbalnih znakova. Uče interpretirati naš govor tijela i ton glasa kako bi procijenili kako se osjećamo.

Michelle Bernstein, certificirana bihevioristica za životinje iz organizacije Switch4Good, kaže da životinje mogu razviti "emocionalnu zarazu", pri čemu uče i repliciraju emocije onih oko sebe. To se može dogoditi i s pozitivnim i s negativnim osjećajima.

"Životinje promatraju naše vizualne signale i mogu primijetiti promjenu u našem ponašanju. Kako bi osjetile razinu stresa, koriste i osjetilo njuha te promatraju promjene u mirisu", objašnjava Bernstein.

Fiziološke promjene i veza crijeva i mozga

Osim promjena u ponašanju, dolazi i do mjerljivih fizioloških promjena. Uz već spomenuti srčani ritam i hormone, dr. Tu sugerira da bi mogla postojati i veza između crijevnog mikrobioma i mozga.

"Sve je više informacija o tome kako crijevna flora može utjecati na emocionalno stanje. Znamo da se crijevni mikrobiom dijeli među članovima kućanstva, a pretpostavljamo da se to odnosi i na kućne ljubimce. Ono što jedemo može utjecati na našu razinu stresa i kemiju mozga, stoga je logično da je sve međusobno povezano", kaže ona.

Nisu sve pasmine i ljubimci isti

Neki ljubimci mogu zrcaliti stres svojih vlasnika više od drugih, a Bernstein sugerira da to ovisi o bliskosti njihove veze. Što je povezanost jača, to je zrcaljenje izraženije.

Foto: Pixabay

Ta se veza može mjeriti pomoću Monash ljestvice odnosa vlasnika i psa (MDORS), koja se često koristi u istraživanjima. Studija iz 2022. godine pokazala je da je kvaliteta odnosa povezana s emocionalnom reaktivnošću psa.

Razina povezanosti može ovisiti i o pasmini ili vrsti životinje, objašnjava dr. Tu.

"Psi uzgojeni za čuvanje stada, poput ovčara, navikli su promatrati promjene u okolini i biti osjetljivi na njih. Čini se da bolje reagiraju na ljudske signale pa njihova razina kortizola češće korelira s vlasnikovom, za razliku od nekih drevnijih ili samostalnih lovačkih pasmina", kaže dr. Tu. "Ovčari moraju znati kako surađivati s čovjekom da bi obavili posao. Ljudi su selektivno uzgajali pasmine s tim osobinama, pa su ti psi izrazito osjetljivi na ljudske potrebe."

Što učiniti ako je vaš ljubimac pod stresom?

Ako vlasnici primijete da njihov ljubimac pokazuje pojačane znakove stresa, Bernstein preporučuje da pokušaju otkriti korijen problema i u skladu s tim naprave promjene u načinu života. Budući da su životinje tako dobre u promatranju našeg ponašanja, možda je promjena potrebna upravo nama – kako bismo pomogli sebi, ali i svojim ljubimcima.

Bernstein savjetuje da si postavite nekoliko pitanja:

U kakvom je okruženju životinja odrasla ili se trenutno nalazi?

Događa li se nešto novo u životu životinje što bi moglo uzrokovati stres?

Ima li životinja zdravstvenih problema?

"Ako je životinja pod stresom zbog stresa vlasnika, potrebna je promjena u životima oboje. Treba stvoriti mirno okruženje s rutinom bez stresa. Svim životinjama potrebna je mentalna stimulacija, poput interaktivnih igračaka, i siguran prostor za igru, a vlasnici bi uvijek trebali koristiti pozitivno potkrepljenje", zaključuje Bernstein.

Za sve nedoumice, dr. Tu preporučuje razgovor s veterinarom. On može predložiti metode treninga, promjene u okolini ili eventualno lijekove koji će pomoći u smanjenju stresa kod ljubimca.

Ljubimci na bezbroj načina poboljšavaju našu dobrobit, od kardiovaskularnog do mentalnog zdravlja. No, i naše osobine utječu na njih. Zato bi vlasnici trebali biti jednako usklađeni s emocionalnim potrebama ljubimaca kao i s njihovim fizičkim.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'