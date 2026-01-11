Na koga vas Trump podsjeća? Slovenska naslovnica izazvala pomutnju i osvojila svijet: 'Nadrealno!'

Provokativna naslovnica s licem američkog predsjednika Donalda Trumpa u slovenskom dnevnom listu Objektiv postala je viralna, ali i izazvala pomutnju na internetu gdje je podijelila kritičare i one koji su njome oduševljeni.

Naslovnica koju potpisuje dizajner Tomato Košir prikazuje Trumpa kao Adolfa Hitlera, s prepoznatljivim brkovima njemačkog sijača smrti ispod nosa, simbolično napravljenih od nafte koja, poput krvi, kaplje preko njegovih usana.

Naslovnica je objavljena nakon američke intervencije u Venezueli i uhićenja tamošnjeg predsjednika Nicolasa Madura, a privukla je pažnju svjetskih medija.

Košir je za Newsweek pojasnio otkud mu inspiraciju za takav dizajn. "Ne radi se o demokraciji, već o nafti", kazao je.

Pozitivne reakcije

"Bilo bi perverzno kad bi Trump postao muza bilo kojeg autora. Trump nas ne inspirira. Učestalost njegovih pojavljivanja jednostavno prati učestalost njegovog utjecaja na cijeli svijet", dodao je autor, a prenio 24 Ur.

HuffPost je uz fotografiju naslovnice podijelio neke pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Jedna od njih je dobila preko 200.000 lajkova: "Dobro jutro domovini Melanije Trump, Sloveniji, i ovoj nevjerojatnoj naslovnici časopisa na kojoj je njezin suprug s Hitlerovim brkovima od nafte. Slovenci su dobro skuhali".

"Lekcija iz dizajna i komunikacije. Ovo je rad nekoga tko razumije stvari i zna što radi. Nadrealno", napisala je brazilska fotografkinja Wildally Souza na X-u.

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog predsjednika Nicolasa Madura početkom godine, nakon što je Trump više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Trump je izjavio da će SAD "voditi Venezuelu" sve do "sigurne" predaje vlasti.

