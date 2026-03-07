Stručnjak razotkriva strategiju iza udara na Iran: 'Postoji razlog zašto ciljaju policijske postaje'

Prvog dana rata, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je Irance da sruše vlastitu vladu. "Došlo je vrijeme da se svi segmenti naroda u Iranu – Perzijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi – oslobode jarma tiranije i stvore slobodan i miroljubiv Iran", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump ponovio je te stavove, ali je Bijela kuća naglasila da su službeni ratni ciljevi SAD-a neutraliziranje prijetnje iranske mornarice, projektila, nuklearnog programa i mreže savezničkih milicija – a ne promjena režima. Ipak, Trump je nedavno nagovijestio da bi bio sretan da netko iz postojećeg režima preuzme vlast ako bi politika bila prihvatljiva SAD-u.

Profesor Yossi Mekelberg, viši konzultant u Chatham Houseu, kaže da ciljanje policijskih postaja u Teheranu i kurdskim područjima pokazuje da se SAD i Izrael još uvijek nadaju da će Iranci svrgnuti vlastitu vladu, piše Sky News. "Ne mislim da SAD i Izrael imaju ikakvu namjeru poslati 'čizme na teren', pa se očekuje da će morati stvoriti uvjete iranskom narodu da se vrati na ulice", kaže Mekelberg.

Zašto su mete policijske postaje?

Napadi su ciljali policijske postaje u Teheranu i kurdskim područjima, uključujući regionalno sjedište Zapovjedništva specijalnih jedinica i gradsku policiju u Sanandaju.

Sky News je potvrdio snimke napada na ukupno 12 policijskih postaja u gradovima s kurdskom većinom i 17 u Teheranu. Institut za proučavanje rata dodatno je potvrdio napade na još tri policijske postaje u Teheranu i četiri u kurdskim područjima.

Profesor Mekelberg pojašnjava da jedan od načina za poticanje i možda ubrzanje promjene režima jest raspuštanje policije i sigurnosnih snaga. "I to je ono što Izrael i SAD rade, bombardirajući desetke policijskih postaja", upozorava profesor.

Kurdi se pripremaju podržati američko-izraelski rat?

U Sanandaju, gradu s kurdskom većinom, stanovnici su prvog dana rata proslavili vijest o smrti ajatolaha Hamneija – trubljenjem automobila, navijanjem i glasnom glazbom. Dva dana kasnije, 2. ožujka, rat je stigao u grad.

Istodobno, šest kurdskih milicija smještenih u Iraku priprema se za moguću invaziju kako bi podržali američko-izraelski rat. Nedavno je jedan borac ubijen, a nekoliko ranjeno u iranskim napadima na njihove baze.

Trump je o tome ovako komentirao: "Mislim da je divno što to žele učiniti, bio bih potpuno za to". No, Rebaz Sharifi, visoki zapovjednik Kurdistanske nacionalne armije, dodaje: "Još ništa nije službeno objavljeno. Upad u Iran trenutačno je nemoguć zbog prisutnosti trupa iz Irana, Iraka i iračke poluautonomne Kurdistanske regionalne vlade. Nema prilike za kretanje".

Napad kao uvod u 'teroristički akt'

U Sanandaju i drugim kurdskim gradovima, lokalne granične postaje i policijski kompleksi postali su mete napada.

Tekstualne poruke IRGC-a stanovnicima pozivale su da prijave kretanje "terorističkih skupina" te da napadi služe kao uvod u "terorističke akte i ulične nerede".

"Napadi na policijske postaje namijenjeni su ulijevanju povjerenja Irancima da se mogu pobuniti bez straha od masovnih ubojstava. Ali rizik je da, ako režim padne vrlo brzo bez alternative, mogao bi nastati kaos. Vidjeli smo to u Iraku – različite skupine pokušavaju zauzeti položaje, pljačkaju, ubijaju. To je najveći strah", zaključuje profesor Mekelberg.

POGLEDAJTE VIDEO: Milijuni naspram tisuća dolara: Kotromanović otkrio što će najviše koštati Amerikance u Iranu