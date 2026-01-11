FREEMAIL
Zašto morate postati dio Game Changera u 2026.? 'Ovo neće biti samo godina - ovo je pokret!'

Foto: Dino Ninkovic

A koji će ključni trendovi oblikovati 2026. godinu - i samim time svaku Game Changer konferenciju?

11.1.2026.
13:43
danas.hr
Dino Ninkovic
Prošla godina za Game Changer bila je najuspješnija i najposjećenija dosad, a 2026. bit će godina rasta, otpornosti i AI transformacije. 

Živimo u dosad nezabilježenom razdoblju promjena, u kojem tehnologija, inovacije i održivost preoblikuju način na koji živimo, radimo i razmišljamo. Game Changer nalazi se u samom središtu tih promjena. Još krajem 2025. godine Game Changer je prerastao u paneuropski super-ekosustav koji sada obuhvaća šest zemalja i povezuje vizionare, startupove, investitore i stručnjake spremne prihvatiti hrabre ideje i pretvoriti ih u konkretna djelovanja. Hrvatska, Italija, Slovenija, Crna Gora, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska zemlje su u kojima će se Game Changer konferencije održavati tijekom 2026. godine. 

U čemu je tajna uspjeha? U povezanosti koja je u današnje vrijeme važnija no ikad. Suradnja preko granica, industrija i disciplina ključ su uspjeha u ovom brzo promjenjivom okruženju. A koji će ključni trendovi oblikovati 2026. godinu - i samim time svaku Game Changer konferenciju - doznajte u nastavku. 

Foto: Samardzic Milos

1. AI superračunarstvo i hibridna radna opterećenja 

Umjetna inteligencija postaje okosnica modernih poslovnih sustava, uz rastuće kapacitete superračunarstva i hibridne modele obrade podataka. 

2. Agentna AI i AI kopiloti 

Autonomni AI agenti koji obavljaju složene zadatke te integrirani AI "kopiloti“ postaju standard u poslovnim aplikacijama. 

3. Vertikalni i domenski specifični AI modeli 

Specijalizirani AI modeli za sektore poput zdravstva, prava i inženjerstva, optimizirani za točnost i učinkovitost. 

4. Održive i zelene tehnologije 

Integracija ekološki prihvatljivih rješenja i energetski učinkovitih praksi u tehnologiju i organizacije. 

Foto: Samardzic Milos

5. Povjerljiva i preventivna kibernetička sigurnost 

Sigurnost prelazi na višu razinu uz AI-pokretanu prevenciju prijetnji i zero-trust pristupe. 

6. Digitalno porijeklo i povjerenje 

Provjera izvora podataka, softvera i digitalnih procesa postaje ključna za povjerenje korisnika i partnera. 

7. Hiperautomatizacija i AI-vođeno poslovanje 

Automatizacija se širi na sve poslovne funkcije; AI postaje okvir za donošenje odluka i njihovu provedbu. 

Foto: Ziga Intihar

8. Federirani podaci i agentni ekosustavi 

Decentralizirana suradnja i dijeljenje podataka uz očuvanje suvereniteta i sigurnosti. 

9. Inteligentni edge i uvidi u stvarnom vremenu 

Mreže i sustavi sve više djeluju na rubu (edge), uz AI koji omogućuje trenutačno odlučivanje i prilagodbu. 

10. AI-nativne razvojne platforme 

Razvoj softvera ubrzava se i postaje dostupniji uz AI alate, omogućujući i malim timovima postizanje velikih rezultata. 

Game Changer ni ove godine, kao ni prethodnih, neće samo pratiti promjene, već će ih stvarati. Zajedno prepoznajemo prilike i pretvaramo ovo uzbudljivo razdoblje u osobne priče o rastu. 

Ovo neće biti samo godina - ovo je pokret. Stvorimo budućnost zajedno! 

Game ChangerUmjetna InteligencijaAi
