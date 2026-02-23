Antonela

U jednom zagrebačkom klubu, gdje su svi očarani ritmovima elektronske glazbe, ona je na trenutak stajala usred gomile, opijena zvukovima, ali istovremeno potpuno prisutna. Nije bio njezin prvi put na takvom mjestu, ali večeras je bilo nešto drugačije. U jednom trenutku, za vrijeme nastupa DJ-a, spontano je došla do mikrofona i, iznenadila sve, počela pjevati uz glazbu. Iako je bila bez pripreme, zvuk njezina glasa preplavio je prostor, stvarajući savršen spoj s energičnim beatovima.