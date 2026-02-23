Nosio dres Hajduka i Rijeke: 'Nije mi jasno što Garcija s tim želi postići. Pokušavam to shvatiti'

Igor Musa, riječka pusa! Tako su navijači Rijeke i novinari tepali Musi, bivšem nogometašu koji je tijekom karijere nosio dresove i Hajduk i Rijeka. Igor Musa je dao vrlo iskren intervju za portal Net.hr u kojem se osvrnuo na sve što je obilježilo nedjeljni Jadranski derbi na Poljudu. Derbi pun tenzija, prekida i kontroverzi ponudio je samo jedan pogodak. onaj Marka Livaje za pobjedu Hajduka 1-0, ali i burno “treće poluvrijeme” o kojem će se danima pričati i koje će, sigurni smo, imati svoj nastavak u obliku disciplinskih sankcija HNS-a.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Musa otvoreno govori o igri Hajduka ove sezone, kao i o taktičkim idejama trenera Gonzala Garcije koje, kako priznaje, ne razumije u potpunosti. Prisjeća se i vlastite karijere, posebno razdoblja kada je Kantrida zamijenio Poljudom, te reakcije riječkih simpatizera i navijačke grupe Armada na njegov povratak u prvom Jadranskom derbiju u suprotnom dresu. Govori i o osobnim iskustvima sa zvižducima, prozivkama i nadimcima, ali i o tome kako danas, s odmakom, gleda na rivalstvo i snažan animozitet koji su neizostavan dio svakog Jadranskog derbija.

Ima nekih segmenata u igri Hajduka koji jednostavno ne štimaju, barem se meni ne sviđaju. Konkretno što mene čudi i ne znam iskreno što tu Garcija pokušava i hoće s tim bočnim igračima koji se ne dižu visoko, koji ostaju jako nisko prilikom otvaranja. Mislim da jednostavno vrlo teško mogu doći da razviju igru, da li hoće da ima dubinu i direktne vertikalne paseve prema Livaji. Igor Musa za Net.hr.

Igore, počinjemo s današnjicom. Kako konkretno gledate na događanja u 182. Jadranskom derbiju?

"Gledam kao na klasični i vrući Jadranski derbiji. Uvijek je napeto između Hajduka i Rijeke. Uz to, ovaj Jadranski derbi konkretno je pratila velika bodovna razlika između Hajduka i Rijeke na tablici SHNL-a i ovaj Jadranski derbi ne odlučuje o ničem u rezultatskom smislu. Nema pobjednika i gubitnika, ako me shvaćate, barem ne o nekoj bitnijoj promjeni u poretku na tablici.Svaki derbi Hajduka protiv Rijeke ili Dinama diže tenzije u svlačionici, u klubu Hajduku i gradu Splitu. Da je drugačije, ne bi bilo normalno. Niti ovog puta to nije izostalo. S velikim zanimanjem smo iščekivali utakmicu, iz razloga što je Rijeka jako dobro prošla u Konferencijskoj ligi protiv Omonije u Nikoziji. Pobijedili su prošlog četvrtka 1-0 i na korak su do osmine finala natjecanja. Uz to, Hajduk isto tako polako hvata zalet. Bilo je interesantno vidjeti kako će se to sve odviti na terenu", priča u uvodu Igor Musa.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I, kako se, po vama, sve odvilo na terenu?

"Vidio sam kao jednu dobru i napetu utakmicu u kojoj je crveni karton Petroviču jako utjecao na daljnji tijek susreta. Utjecao je i na crveni karton Victora Sancheza koji se nije mirio s tom odlukom suca Darija Bela. Hajdukovo prvo poluvrijeme sigurno je ukazalo treneru da nešto mora mijenjati i da tako neće ići. Jer, nije izgledalo dobro po Splićane. U drugom poluvrijeme Rijeka se puno više trošila jer im je nedostajao jedan igrač i kako je utakmica odmicala i išla svom kraju, koncentracija igrača Rijeke je padala, što je iskoristio uvijek opasni i lucidni Marko Livaja. Pred kraj utakmice je i Niko Sigur dobio crveni, ja smo vidjeli čak tri crvena kartona u derbiju."

Vratimo se na Victora Sancheza i njegovu reakciju. Je li vas iznenadila?

"Gledajte, na prvu se i meni učinilo da se između Dejana Petroviča i Huga Guillamona dogodio klasični nogometni sudar u borbi za loptu, kakvih ima u utakmicama. Pretpostavljam da se to učinilo i Victoru Sanchezu. Sigurno da u tom kontaktu na terenu nije bilo nikakve namjere da se suparnički igrač ozljedi, ali na usporenoj snimci se jasno vidi da je noga riječkog igrača otišla previsoko na gležanj i moglo je stvarno doći do ozbiljne ozljede. Na sreću nije, ali mislim da je crveni karton zaslužen, iako se dogodio splet okolnosti koji nisu išle na ruku Riječanima. To je isprovociralo Sancheza."

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rijeka je imala igrača manje, ali ravnopravno se nosila s Hajdukom. Može li Hajduk s ovakvom igrom prosperirati u SHNL-u, neću vas pitati, puno bi bilo da vas pitam može li Hajduk s ovakvom igrom biti prvak Hrvatske? Činjenica je da Hajduk ne igra dobro, zašto je to tako?

"Da, ima nekih segmenata u igri Hajduka koji jednostavno ne štimaju, barem se meni ne sviđaju."

Koji su segmenti, možete li biti konkretniji?

"Konkretno što mene čudi i ne znam iskreno što tu Garcija pokušava i hoće s tim bočnim igračima koji se ne dižu visoko, koji ostaju jako nisko prilikom otvaranja. Mislim da jednostavno vrlo teško mogu doći da razviju igru, da li hoće da ima dubinu i direktne vertikalne paseve prema Livaji. Mislim da je cijela vezna linija Hajduka u prvom poluvremenu protiv Rijeke bila jako začepljena, vrtili su loptu na način da sam se pokušao fokusirati i shvatiti zašto to rade, što žele s tim postići. Moram vam biti iskren i reći kako nisam shvatio i došao do nekog pametnog zaključka. Možda ne mogu dobaciti do toga što oni pokušavaju, ali očito je da takva igra Hajduku ne odgovara i jako teško dolaze, kroz tu igru koju pokušavaju, kroz paseve uspostaviti taj izlazak iz prve i druge trećine. Palac gore im za to, međutim, evo, nisam baš zadovoljan s tim dijelom i po meni jako nisko ostaje Sigur koji nije klasični bek, koji je jako dobar vezni igrač. On je na boku. Ne diže se puno gore, polazi često u sredinu, ali evo, nekako sve to ne daje ploda", tvrdi Igor Musa.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zašto je Jadranski derbi tako zapaljiv i napet? Često je kaotičniji nego derbi Dinama i Hajduka...

"Hahaha, da, malo neobjašnjivo. Napeto je i van terena i na terenu. Očito je to sudar temperamenata Kvarnera i Dalmacije gdje jednostavno uvijek frca, pršti od emocije. To sigurno daje draž derbiju i utakmicama. Mislim da je ovaj Jadranski derbi bio korektan, nije bio grub, ali eto, taj crveni karton Petroviču koji je po meni bio je nekako splet nesretnih okolnosti."

Ajmo malo u prošlost, kad ste vi žarili i palili HNL travnjacima u dresu Hajduka i Rijeke. Kako je vama bilo igrati Jadranske derbije, koji posebno pamtite i kako vam je bilo iz Rijeke otići put Splita, odnosno kakva je bila reakcija Armade na taj vaš potez?

"Uf, sad ste me uhvatili... Ali, ajmo se prisjetiti. Dakle, što se tiče tih derbija, bilo je puno utakmica koje sam odigrao i u jednom i u drugom dresu. Mislim da smo na Kantridi 1999. odigrali, dok sam igrao za Rijeku 3-3 s Hajdukom u jednoj ludoj završnici gdje je u zadnjih pet minuta palo tri gola. Završilo je 3-3. Utakmica na Poljudu, predzadnje kolo u kojem smo dobili Hajduka 3-1 na prepunom Poljudu, to isto pamtim. I onda dolazi ta utakmica, moja utakmica u dresu Hajduka na Kantridi u kojoj je Hajduk pobijedio 2-1. Tada sam zabio gol, a na Kantridi sam dočekan sa zvižducima."

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nasmijao se iskreno Igor Musa, uzeo dah i nastavio evocirati uspomene...

"Bilo je baš... Nije mi bilo neugodno, ali bilo mi je jako čudno. Dotad sam na Kantridi stvarno doživljavao ovacije i lijepe trenutke i onda odjednom dođem na 'svoj' stadion i teren, sve se okrene, sve je drugačije, ali to je nogomet, sport. Prešaltaš se da si u drugom klubumi i eto uspio sam na tom prvom Jadranskom derbiju nakon prelaska iz Rijeke u Hajduk dati gol za Hajduk koji nisam slavio. Pokazao sam ipak malo respekt i zahvale HNK Rijeci za godinu dana koji su mi bili stvarno lijepi, gdje sam uživao stvarno igrati nogomet".

Možda ne mogu dobaciti do toga što oni pokušavaju, ali očito je da takva igra Hajduku ne odgovara i jako teško dolaze, kroz tu igru koju pokušavaju, kroz paseve uspostaviti taj izlazak iz prve i druge trećine. Palac gore za to, međutim, evo, nisam baš zadovoljan s tim dijelom i po meni jako nisko ostaje Sigur koji nije klasični bek, koji je jako dobar vezni igrač. On je na boku. Ne diže se puno gore, polazi često u sredinu, ali evo, nekako sve to ne daje ploda.

Imali ste nadimak Igor Musa, riječka pusa. Tko vam je dao nadimak?

"Mislim da je to bio riječki radio komentator, prenosio je utakmice za riječki radio, pa je on ispalio taj nadimak koji se dosta dugo uvukao i koji se, evo danas, pamti još uvijek".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I za kraj, kako vam izgleda SHNL karavana 13 kola prije kraja prvenstva? Puno je bodova još u igri, čak 39...

"Sve je to tu nadohvat ruke, svatko svakom. Dinamo, mora se priznati, dosta dobro odrađuje te svoje dionice iz kola u kolo. Hajduk je digao formu, vezao tri pobjede i za petama je Dinamu, puše za vratom i normalno, čeka svoju priliku da smanji ovih -5 koje ima. Vremena ima, bit će tu još utakmica, iznenađenja, kikseva, gubitka bodova sa svih strana. Hajduk nekako ima iskustvo iz prethodnih sezona u kojima je imao jako veliku prednost, pa je prokockao sve. Sad je u suprotnoj situaciji da Hajduk lovi i možda je ta situacija i dobra za Hajduk. Jer, Hajduk nije favorit, očekivanja nisu velika u smislu jednom rukom smo već na trofeju. Kažem, do kraja je sve moguće. Što se tiče donjeg dijela tablice, jako je zanimljivo. Zanimljiva je situacija u borbi za opstanak. Osijek se doveo u jako neugodnu situaciju i položaj. Svaka čast i pohvale Vukovaru koji dobro igra i koji je žilav. Pokazali su da se neće tek tako predati i u nekako kratkom razdoblju konsolidirali su stvari i razinu igre i stanje na tablici. Više nisu uvjerljivo zadnji nego bježe Osijeku. Sve u svemu, bit će zanimljivo", zaključio je Igor Musa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pamić u Maksanovom korneru po prvi put otkriva: 'Ja 'lud'? Zamjeraju mi jedno, ali to sam ja i nije me briga'