JADRANSKI DERBI /

Može li Hajduk nastaviti pobjednički niz ili će Riječani upisati jubilarnu 20. pobjedu nad Bilima na Poljudu?

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Tekstualni prijenos 182. Jadranskog derbija Hajduk - Rijeka od 17.45 pratite na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
22.2.2026.
15:37
Sime Zelic/PIXSELL
Nogometaši Rijeke u nedjelju od 17.45 sati gostuju na Poljudu u 182. izdanju Jadranskog derbija, ako se u obzir uzmu sve službene utakmice Bijelih i Bilih kroz povijest. Krajem ove godine obilježit će se 80 godina od prvog susreta dvaju najvećih nogometnih suparnika s Jadrana. U prvom poslijeratnom prvenstvu Jugoslavije Splićani su na Plinari slavili protiv Riječana minimalnom pobjedom 1-0.

23. kolo SHNL-a
22.2.2026.
17.45
0
Hajduk
 
:
0
Rijeka
 
Hajduk u ovom susretu lovi svoju 68., a Rijeka 58. pobjedu u međusobnim dvobojima u svim natjecanjima. Za Riječane bi eventualni trijumf bio i jubilarni 20. na Poljudu i to u ukupno 71. gostovanju. Ujedno bi pobjeda zaokružila savršen tjedan nakon vrijednog i velikog europskog uspjeha ostvarenog na Cipru.

Trener Victor Sanchez gotovo sigurno će posegnuti za određenim promjenama u početnoj postavi. Od prve minute trebao bi krenuti Stjepan Radeljić, koji je bio pošteđen puta u Nikoziju jer je postao otac, a priliku bi mogli dobiti i neki igrači koji protiv Omonije nisu igrali ili su imali ograničenu minutažu. Momčad iz Splita traži pobjedu kako bi ostala u priključku s Dinamo dok Riječani imaju priliku smanjiti zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom.

Vrijedi podsjetiti da je u ovosezonskim Jadranskim derbijima uspješnija Rijeka. Prvi ogled na Poljud-u završio je neriješenih 2-2, dok je u uzvratu na Stadion Rujevica-i aktualni hrvatski prvak uvjerljivo slavio s 5-0.

