Vojni analitičar upozorava: 'Propustili su priliku za kraj rata, a jedna odluka je ishitrena'

Odluka Ujedinjenog Kraljevstva da hitno pošalje nosač zrakoplova na Bliski istok sve više izgleda kao impulzivna reakcija, smatra vojni analitičar Sean Bell.

"Iz vojne perspektive ovo djeluje kao pomalo ishitrena reakcija", rekao je Bell za Sky News. Prema njegovim riječima, nosači zrakoplova u pravilu su potrebni samo kada nema dostupnih kopnenih baza. U ovom slučaju, međutim, Velika Britanija već raspolaže takvim bazama, primjerice na Cipru i na drugim lokacijama u regiji.

Bell također upozorava da su Sjedinjene Američke Države i Izrael možda ugrozili mogućnost brzog završetka rata. Dosadašnji ciljevi rata, objašnjava, čini se da uključuju promjenu iranskog vodstva te onemogućavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

Novi rizik za Iran

Kad je riječ o prvom cilju, nakon eliminacije iranskog vrhovnog vođe prošlog vikenda, SAD i Izrael mogli su razmotriti privremenu stanku kako bi Iranu dali prostor za konsolidaciju i eventualne pregovore, smatra Bell.

Umjesto toga, zračni napadi na Iran dodatno su pojačani. Takav pristup, prema njegovu mišljenju, nosi rizik gubitka potpore iranskog stanovništva na terenu.

Bell navodi i da se u napadima sada koriste veći bombarderi za gađanje ciljeva u Iranu, uključujući i zrakoplove koji polijeću iz baza u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Novi plan Amerikanaca

Podsjetimo, u tijeku je deveti dan američko-izraelskog napada na Iran. Izraelska vojska gađala je naftne rezerve i skladišta goriva u Teheranu, dok su u noćnim napadima na naftna postrojenja poginule četiri osobe.

Izrael tvrdi i da je u zračnim napadima na aerodrom u Isfahanu uništio više borbenih zrakoplova F-14 te da je izveo napade na zapovjednike iranskih elitnih snaga Kudsa u Bejrutu. ran je uzvratio projektilima i dronovima prema Izraelu i državama u regiji, dok su sirene za zračnu uzbunu odjekivale u gradovima poput Tel Aviva, Haife i Beer Šebe.

Istodobno se pojavljuju informacije da SAD i Izrael razmatraju mogućnost slanja specijalnih snaga kako bi u kasnijoj fazi rata zaplijenile iranske zalihe visoko obogaćenog uranija.

Izrael zaprijetio Iranu

Izraelska vojska upozorila je da će nastaviti progoniti svakog nasljednika iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen u američkim i izraelskim napadima na Iran.

U objavi na X-u na perzijskom jeziku izraelska vojska također je upozorila da će progoniti svaku osobu koja želi imenovati Hameneijeva nasljednika, misleći na klerikalno tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Islamske Republike.

Klerikalno tijelo koje će izabrati sljedećeg iranskog vrhovnog vođu, nasljednika ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, više-manje je postiglo većinski konsenzus, rekao je u nedjelju član Skupštine stručnjaka ajatolah Mohamed Mehdi Mirbageri.

Novinska agencija Mehr citirala ga je kako kaže da još uvijek treba riješiti "neke prepreke" u vezi s procesom. U subotu je visoki klerik u Skupštini stručnjaka rekao da će se njezini članovi sastati "unutar jednog dana" kako bi izabrali vođu.

Iranski mediji izvijestili su da je skupina imala manje neslaganje oko toga mora li njihova konačna odluka uslijediti nakon sastanka uživo ili se mora donijeti bez pridržavanja ove formalnosti.

Ajatolah Mohsen Hejdari Alekasir, još jedan član Skupštine stručnjaka, rekao je u videu koji je u nedjelju objavio Nournews da sastanak uživo za konačno glasanje nije moguć u trenutnim uvjetima.

Rekao je da je kandidat odabran na temelju savjeta pokojnog vrhovnog vođe da bi iranskog vrhovnog vođu "neprijatelj trebao mrziti" umjesto da ga hvali.

„Čak je i Veliki Sotona spomenuo njegovo ime“, rekla je Hejdari Alekasir o odabranom nasljedniku, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je Hameneijev sin Modžtaba za njega „neprihvatljiv“ izbor.

