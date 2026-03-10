Unatoč razvodu i teškom razdoblju: Blanka Vlašić ne skida blistav osmijeh s lica, evo gdje se pojavila

Naša proslavljena atletičarka i jedna od najvećih sportskih ikona, Blanka Vlašić (42), oglasila se na svom Instagram profilu objavom koja je privukla veliku pažnju javnosti. Fotografijama s događaja "Women's Power Weekend" održanog u Zagrebu, Blanka je poslala snažnu poruku o ženskoj snazi, zajedništvu i pobjedama koje se često odvijaju daleko od očiju javnosti, a njezine riječi posebno odjekuju s obzirom na izazovno razdoblje kroz koje prolazi u privatnom životu.

Širok osmijeh

Na seriji objavljenih fotografija vidimo Blanku u elegantnom izdanju, odjevenu u bijeli sako, top leopard uzorka i crne hlače, kako sudjeluje na panelu i druži se s drugim uspješnim ženama. Njezin osmijeh od uha do uha pokazuje da unatoč teškom periodu zadržava optimizam i snagu.

"Toliko snažnih i inspirativnih žena na jednom mjestu! Čast mi je bilo biti dijelom ekipe", napisala je Blanka, a zatim dodala rečenicu koja je mnoge dirnula: "Nazdravimo svim našim nevidljivim borbama. I pobjedama." Ovim je riječima sažela suštinu mnogih životnih bitaka koje žene vode svakodnevno, često tiho i bez velike pompe. Njezini pratitelji odmah su reagirali s velikom podrškom, a komentari su bili ispunjeni riječima ohrabrenja i divljenja, potvrđujući koliko je njezina poruka važna.

Prvi javni nastupi nakon vijesti o razvodu

Ova objava dolazi nedugo nakon što je u javnost dospjela vijest o razvodu Blanke Vlašić i belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39), s kojim ima trogodišnjeg sina Monda. Naime, Van Gucht trenutačno čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, što je također šokiralo javnost.

Podsjetimo, Blanka je i nedavno na jednoj konferenciji iskreno progovorila o izazovima s kojima se suočila, naglasivši kako joj je sin "cijeli svijet", a vjera glavni izvor snage u teškim trenucima. Prije samo nekoliko dana, Blanka Vlašić je bila i gošća na događaju "Ćakula s legendama" u Splitu, gdje je govorila o tranziciji iz svijeta vrhunskog sporta u majčinstvo i nove poslovne izazove. Kao predsjednica Sportske komisije Hrvatskog olimpijskog odbora i suosnivačica digitalne platforme MVPiz, ona ostaje aktivna na brojnim poljima, a njezina posvećenost osnaživanju žena i mladih sportaša postaje sve izraženija.