Odvratna snimka iz Splita, obavio veliku nuždu usred bijela dana: 'Je li ovo moguće?'

Nesvakidašnja i odvratna snimka snimljena u utorak poslijepodne u Splitu pristigla je u redakciju portala Net.hr.

Na njoj se vidi kako muškarac usred bijela dana obavlja veliku nuždu ispred Banovine, zgrade gradske uprave.

Foto: Čitateljica Net.hr-a

'Je li ovo moguće?'

"Je li ovo moguće?", pita se čitateljica koja nam je poslala snimku koju nećemo objaviti, no koja jasno prikazuje kako se Splićanin spuštenih hlača i donjeg rublja "olakšava", očito neopterećen time da ga prolaznici mogu vidjeti.

Foto: Čitateljica Net.hr-a

Podsjetimo, za prekršaje koje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira opisuje kao "vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana", predviđena je novčana kazna u iznosi od 200 do 1.000 eura ili zatvorska kazna u trajanju do 30 dana.

O slučaju smo upit poslali splitskoj policiji te ćemo ga naknadno objaviti.

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u splitskom zatvoru Bilice: Nećete vjerovati što se zapalilo