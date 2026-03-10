FREEMAIL
STRAŠNO /

Odvratna snimka iz Splita, obavio veliku nuždu usred bijela dana: 'Je li ovo moguće?'

Odvratna snimka iz Splita, obavio veliku nuždu usred bijela dana: 'Je li ovo moguće?'
Foto: Čitateljica Net.hr-a

'Je li ovo moguće?', pita se čitateljica

10.3.2026.
18:10
danas.hr
Čitateljica Net.hr-a
Nesvakidašnja i odvratna snimka snimljena u utorak poslijepodne u Splitu pristigla je u redakciju portala Net.hr.

Na njoj se vidi kako muškarac usred bijela dana obavlja veliku nuždu ispred Banovine, zgrade gradske uprave.

Odvratna snimka iz Splita, obavio veliku nuždu usred bijela dana: 'Je li ovo moguće?'
Foto: Čitateljica Net.hr-a

'Je li ovo moguće?'  

"Je li ovo moguće?", pita se čitateljica koja nam je poslala snimku koju nećemo objaviti, no koja jasno prikazuje kako se Splićanin spuštenih hlača i donjeg rublja "olakšava", očito neopterećen time da ga prolaznici mogu vidjeti. 

Odvratna snimka iz Splita, obavio veliku nuždu usred bijela dana: 'Je li ovo moguće?'
Foto: Čitateljica Net.hr-a

Podsjetimo, za prekršaje koje Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira opisuje kao "vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana", predviđena je novčana kazna u iznosi od 200 do 1.000 eura ili zatvorska kazna u trajanju do 30 dana. 

O slučaju smo upit poslali splitskoj policiji te ćemo ga naknadno objaviti.

