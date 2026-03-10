Loše vijesti za mnoge Hrvate! Aviokompanije podižu cijene i otkazuju letove: Ovo je uzrok

Australski Qantas Airways, skandinavski SAS i Air New Zealand najavili su u utorak poskupljenje zrakoplovnih karata, okrivljujući za to nagli skok cijena goriva uzrokovan sukobom na Bliskom istoku.

Cijene mlaznog goriva, koje su prije američko-izraelskih napada na Iran iznosile oko 85 do 90 američkih dolara po barelu, skočile su na između 150 i 200 dolara, priopćio je novozelandski nacionalni prijevoznik, suspendirajući svoje financijske prognoze za 2026. godinu zbog neizvjesnosti oko sukoba.

Rat, koji je poremetio plovidbu Hormuškim tjesnacem, najvitalnijom svjetskom rutom za izvoz nafte, uzrokovao je skok cijena nafte, poremetio globalna putovanja, podigao cijene karata na pojedinim rutama do nebesa i potaknuo strahove od velikog pada broja putovanja.

"Povećanja ovih razmjera čine reakciju nužnom kako bi se održale stabilne i pouzdane operacije", rekao je glasnogovornik SAS-a u izjavi za Reuters, dodajući da su proveli "privremenu prilagodbu cijena". Najveći skandinavski zrakoplovni prijevoznik prošle je godine privremeno prilagodio svoju politiku zaštite od rizika cijena goriva zbog nesigurnih tržišnih uvjeta te je istaknuo da nema osiguranu potrošnju goriva za sljedećih 12 mjeseci.

Neke kompanije su se osigurale

Nekoliko azijskih i europskih zrakoplovnih kompanija, uključujući Lufthansu i Ryanair, ima zaštitu od rizika cijena nafte, čime su osigurale dio svojih zaliha goriva po fiksnim cijenama.

Finnair, koji je osigurao više od 80 posto goriva za prvo tromjesečje, upozorio je da bi čak i dostupnost goriva mogla biti ugrožena ako se sukob oduži. Kuvajt, glavni izvoznik mlaznog goriva u sjeverozapadnu Europu, prisiljen je smanjiti proizvodnju.

Qantas je priopćio da, uz povećanje međunarodnih tarifa, istražuje mogućnost preraspodjele kapaciteta prema Europi.

Cijene karata na rutama između Azije i Europe naglo su porasle zbog zatvaranja zračnog prostora i ograničenih kapaciteta, a Cathay Pacific Airways iz Hong Konga objavio je u utorak da u ožujku dodaje dodatne letove za London i Zurich.

Air New Zealand je objavio da je povisio cijene jednosmjernih karata u ekonomskoj klasi za 10 novozelandskih dolara (šest američkih dolara) na domaćim rutama, 20 novozelandskih dolara na kratkim međunarodnim linijama i 90 novozelandskih dolara na dugim linijama, uz mogućnost daljnjih prilagodbi cijena i redova letenja ako troškovi mlaznog goriva ostanu visoki.

Drugi najveći trošak

Ipak, neke europske zrakoplovne kompanije rekle su kako još ne vide potrebu za kratkoročnim djelovanjem. Glasnogovornik grupacije IAG, vlasnika British Airwaysa, rekao je da su dobro osigurani od rizika promjene cijena za neposrednu budućnost te da nemaju planova za promjenu cijena karata.

British Airways je u utorak pomaknuo završetak svojih zimskih letova za Abu Dhabi zbog "stalne neizvjesnosti", otkazujući sve usluge zakazane do 11. travnja do kraja godine.

Gorivo je drugi najveći trošak za zračne prijevoznike nakon rada i obično čini oko petine do četvrtine operativnih troškova.

Osim visokih troškova goriva, sužavanje zračnog prostora prijeti poremećajem globalne turističke industrije jer piloti mijenjaju rute kako bi izbjegli sukob na Bliskom istoku.

Emirates, Qatar Airways i Etihad zajedno drže oko jedne trećine putničkog prometa između Europe i Azije.

Europski prijevoznici već su suočeni s manjkom zračnog prostora zbog rata u Ukrajini pa moraju izbjegavati rusko nebo, a sada je, uz još manje dostupnog prostora, njihovo poslovanje još izazovnije.

POGLEDAJTE VIDEO: