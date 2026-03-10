Kako se mijenjala Sarah Jessica Parker: Život izvan cipela ikonične Carrie Bradshaw

Rijetke su glumice koje su toliko srasle sa svojim najpoznatijim likom kao što je Sarah Jessica Parker (60) s Carrie Bradshaw. Za milijune gledatelja diljem svijeta, ona je zauvijek ostala njujorška kolumnistica u potrazi za ljubavlju i savršenim parom cipela. Ipak, njezina karijera i životna priča mnogo su više od pera koje je ispisivalo tjedne mudrosti o vezama, prijateljstvu i modi. Od dasaka Broadwaya do statusa uspješne poduzetnice, Parker je izgradila vlastito carstvo koje daleko nadilazi granice Manhattana. Kroz desetljeća karijere, Sarah Jessica Parker uspjela je nadići ulogu koja ju je proslavila. Postala je simbolom ustrajnosti, poslovne mudrosti i neprolaznog stila, dokazavši da je moguće biti i Carrie Bradshaw i žena koja čvrsto stoji na zemlji, po mogućnosti u cipelama s vlastitim potpisom.