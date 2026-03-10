FREEMAIL
Kako se mijenjala Sarah Jessica Parker: Život izvan cipela ikonične Carrie Bradshaw

Kako se mijenjala Sarah Jessica Parker: Život izvan cipela ikonične Carrie Bradshaw
Foto: Profimedia
Rođena 25. ožujka 1965. u Nelsonvilleu, Sarah Jessica odrasla je u velikoj i skromnoj obitelji. Njezina majka Barbara, unatoč financijskim izazovima, poticala je umjetničke sklonosti svoje djece. Ta podrška urodila je plodom kada se obitelj preselila u New York kako bi Sarah i njezina braća mogli graditi karijere u svijetu zabave.
Rijetke su glumice koje su toliko srasle sa svojim najpoznatijim likom kao što je Sarah Jessica Parker (60) s Carrie Bradshaw. Za milijune gledatelja diljem svijeta, ona je zauvijek ostala njujorška kolumnistica u potrazi za ljubavlju i savršenim parom cipela. Ipak, njezina karijera i životna priča mnogo su više od pera koje je ispisivalo tjedne mudrosti o vezama, prijateljstvu i modi. Od dasaka Broadwaya do statusa uspješne poduzetnice, Parker je izgradila vlastito carstvo koje daleko nadilazi granice Manhattana. Kroz desetljeća karijere, Sarah Jessica Parker uspjela je nadići ulogu koja ju je proslavila. Postala je simbolom ustrajnosti, poslovne mudrosti i neprolaznog stila, dokazavši da je moguće biti i Carrie Bradshaw i žena koja čvrsto stoji na zemlji, po mogućnosti u cipelama s vlastitim potpisom.

 

 

