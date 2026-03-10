Pogledajte kakva kolekcija Ferrarija ide na prodaju: Najskuplji košta skoro 700.000 funti!

Nevjerojatna kolekcija automobila, u kojoj se nalazi čak 21 Ferrari i trkaći automobil, sredinom ožujka ide na aukciju.

Riječ je o kolekciji Fritza Neusera koju organizira aukcijska kuća Artcurial, a prodaja bi trebala započeti 15. ožujka u Parizu.

Neuser je bio olimpijac koji se bavio biciklizmom te je nastupio na Olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. godine. Tijekom utrke doživio je pad i na kraju završio na posljednjem mjestu.

Kasnije u životu posvetio se automobilizmu i utrkama te tijekom godina prikupio impresivnu kolekciju sportskih automobila. Dio tih vozila sada će se naći na aukciji koju vodi Artcurial, piše Luxury Auto News.

Najskuplji automobil u kolekciji je Ferrari 365 GTB/4 iz 1970. godine, čija se vrijednost procjenjuje na oko 697.000 funti. U kolekciji je i Ferrari 365 GTB BB iz 1975., za koji se očekuje da će postići cijenu veću od 392.000 funti. Za približno isti iznos mogao bi se prodati i Ferrari 575 Superamerica iz 2006. godine.

Neuserova kolekcija obuhvaća ukupno 21 Ferrari, šest Alfa Romea, dva Porschea, kao i automobile marki Mercedes-Benz, Jaguar i Lancia. U ponudi je i trkaći automobil Chevron, što dodatno potvrđuje snažnu povezanost kolekcije s automobilističkim sportom.

Uz automobile, kolekcija uključuje i niz automobilskih memorabilija. Među njima je i motor Ferrarija Testarosse pretvoren u stol, čija se vrijednost procjenjuje na oko 34.800 funti, kao i zaštita motora Ferrarija F40, slične procijenjene vrijednosti.