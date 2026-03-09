FREEMAIL
KATHERINE HEIGL /

Bila je zvijezda serije 'Uvod u anatomiju': Evo kako danas izgleda lijepa plavokosa glumica

Bila je zvijezda serije 'Uvod u anatomiju': Evo kako danas izgleda lijepa plavokosa glumica
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Američku glumicu Katherine Heigl većina Hrvata upoznala je u seriji "Uvod u anatomiju" kao doktoricu Izzie Stevens.
Holivudska glumica Katherine Heigl, koju publika pamti po ulozi liječnice Izzie Stevens u seriji "Uvod u anatomiju", pojavila se na humanitarnom događaju u poznatom odmaralištu Mar-a-Lago. 

Taj izlazak prvo je javno pojavljivanje od siječnja 2024., kada je bila na dodjeli nagrada Primetime Emmy Awards u Los Angeles, iako je i dalje aktivna na društvenim mrežama. Posljednjih godina uglavnom se drži podalje od reflektora i rijetko se pojavljuje u javnosti.

Glumica je još 2010. odlučila napraviti odmak od užurbanog života te se preselila u američku saveznu državu Utah. Ondje danas živi s obitelji, daleko od svakodnevne medijske pažnje. Sa suprugom, glazbenikom Josh Kelley, upoznala se 2005. godine tijekom snimanja njegova spota za pjesmu "Only You". Danas zajedno žive u gradu Oakley, Utah sa svojom djecom, dvije kćeri Naleigh i Adalaide.

 

9.3.2026.
22:25
Hot.hr
The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Katherine HeiglUvod U AnatomijuHollywood
