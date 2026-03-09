Sjećate li se 'najljepše djevojčice na svijetu'? Promijenila je izgled, a sada je objavila važnu vijest

Manekenka i modna ikona Thylane Blondeau, koju su mediji još kao dijete prozvali „najljepšom djevojčicom na svijetu“, objavila je prije nekoliko sati radosnu vijest na Instagramu: zaručila se. 24-godišnja Francuskinja podijelila je 8. ožujka fotografije i otkrila da ju je zaprosio njezin dugogodišnji partner, 28-godišnji francuski glumac Ben Attal. Objavu je brzo preplavio val čestitki, a pratitelji iz cijelog svijeta u komentarima su joj slali poruke podrške i lijepih želja.

Thylane je rođena 5. travnja 2001. u Aix-en-Provenceu i danas ima 24 godine. Međutim, javnost ju je upoznala još kao djevojčicu!

Kada je imala samo tri godine na ulici u Parizu primijetio ju je slavni dizajner Jean Paul Gaultier, a već s četiri godine hodala je pistom na njegovoj reviji. Svjetsku pozornost privukla je 2007. godine kada je njezina fotografija postala viralna i donijela joj nadimak "najljepše djevojčice na svijetu", oznaku koja ju je pratila kroz djetinjstvo i adolescenciju.

Ipak, karijeru su pratile i kontroverze. Najviše rasprava izazvao je editorijal za francuski Vogue iz 2011., u kojem je tada desetogodišnja Thylane pozirala u modnim kombinacijama koje su mnogi smatrali neprikladnima za dijete.